ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович встретился с президентом Польши» пишет: главная цель встречи — Коморовский хочет узнать, будет ли Янукович исполнять требования ЕС для подписания Соглашения об ассоциации…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vstretilsja-s-prezidentom-polshi-197808/

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Также «Дело» в публикации «К началу февраля банковский кредитный портфель Украины похудел еще на 7,5 млрд грн» пишет: НБУ обнародовал совокупные результаты работы банковской системы по итогам января 2013-го…

http://delo.ua/finance/k-nachalu-fevralja-bankovskij-kreditnyj-portfel-ukrainy-pohudel-e-197792/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Удушающий газ», в котором пишет: «Нафтогаз» проиграл судебный спор на 3,9 млрд долл. Стокгольмский арбитраж обязал монополию выполнить контракт с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas и поставить ему 13,1 млрд кубометров газа по ценам 2003 года - 110 долл. за тысячу кубометров при нынешней его стоимости в 416 долл. В НАК заявляют, что не будут выполнять решение, и готовят встречный иск к трейдеру, но юристы констатируют, что шансы выиграть крайне малы. Эксперты ожидают, что поражением Украины наверняка воспользуется «Газпром» в переговорах о создании газотранспортного консорциума…

http://www.kommersant.ua/doc/2131929

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров не вписался в повестку» пишет: вчерашнее заседание Кабинета министров планировали посвятить Дню социальной справедливости. По этому случаю премьер-министр Николай Азаров обещал принять ряд решений в социальной сфере. Однако в последний момент большинство вопросов по этой теме были сняты с рассмотрения. В правительстве заверили: речь идет «о техническом переносе». В то же время оппоненты власти отмечают, что ни одно социальное обещание президента до сих пор не выполнено…

http://www.kommersant.ua/doc/2132007

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«Сегодня» в публикации «Зачем Кучму снова взяли под колпак» пишет: Ренат Кузьмин заявил, что кроме «пленок Мельниченко» у ГПУ есть на экс-президента «кое-что еще». Эксперты считают, дело полезно для саммита с ЕС…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Zachem-Kuchmu-snova-vzyali-pod-kolpak.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киеву добавят 2 моста, 2 станции метро и 10 развязок» пишет: в столице презентовали новый Генеральный план, который планируют утвердить в этом году…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-planiruyut-postroit.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Январь «уронил» промышленность» пишет: в Украине снова зафиксирован спад промпроизводства. В течение года ситуация, вряд ли, кардинально изменится. Относительно гривни - все будет зависеть от состояния мировой экономики и стратегии Кабмина. В случае либерализации подхода к регулированию курса возможны более значительные его колебания, в том числе, ослабление…

http://economics.unian.net/rus/news/158045-yanvar-uronil-promyishlennost.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Рогозин предупредил премьера о метеоритных катастрофах» пишет: вице-премьер в письме Дмитрию Медведеву предложил создать международную систему антиастероидной безопасности…

http://izvestia.ru/news/545375

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Также «Известия» в публикации «Финансовый кризис добрался до столичных экспатов» пишут: раньше платить за аренду квартиры больше 40 тыс. долл. в месяц могли себе позволить только иностранные специалисты, работающие в Москве. Теперь такое жилье снимают россияне…

http://izvestia.ru/news/545345

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«Ведомости» в публикации «Возникла еще одна сланцевая угроза для России» пишут: PwC предрекает миру новую энергетическую революцию - вслед за сланцевой в добыче газа начинается нефтяная…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9351941/esche_odna_slancevaya_ugroza_dlya_rossii

(УНИАН)