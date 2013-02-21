В Польше началась встреча Януковича, Коморовского и Гашпаровича

Висла (Польша). В Польше началась трехсторонняя встреча президентов Украины Виктора Януковича, Республики Польша Бронислава Коморовского и Словацкой Республики Ивана Гашпаровича.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в резиденции главы польского государства в городе Висла.

Как указано в материалах, розданных журналистам, во время переговоров приоритетное внимание будет уделено теме евроинтеграции Украины, прежде всего - подготовке к саммиту Украина-ЕС 25 февраля в Брюсселе и заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ожидается подтверждение со стороны Польши и Словакии их дальнейшей поддержки Украины в вопросах европейской интеграции, в частности, в контексте обеспечения положительных результатов саммита Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН,В.Янукович 20-21 февраля находится в Польше с рабочим визитом.