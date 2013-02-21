В ЕС рассказали, чего ожидают от Украины

Брюссель. Европейский Союз ожидает, что Украина продемонстрирует обязательство выполнять критерии для подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“Ожидания с нашей стороны заключаются в том, что Украина четко продемонстрирует обязательство выполнять критерии, которые четко выписаны в выводах Советы ЕС (от 10 декабря 2012 года - УНИАН)”, - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что европейская сторона убеждена, что критерии, выписанные в выводах, могут быть достигнуты при наличии политической воли со стороны украинской власти.

Как сообщал УНИАН, в своих выводах от 10 декабря 2012 года ЕС заявил о готовности подписать с Украиной Соглашение об ассоциации на запланированном на ноябрь Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” при условии достижения Киевом прогресса в вопросах улучшения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и осуществления мероприятий для предупреждения повторения случаев выборочного правосудия в будущем, а также осуществления реформ, уже начатых в рамках Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.