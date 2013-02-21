ЕС хочет, чтобы Украина посоветовалась с ним относительно Таможенного союза

Брюссель. Европейский Союз хотел бы, чтобы Украина согласовывала с ним возможные шаги по сближению с Таможенным союзом для оценки их соответствия будущему соглашению о глубокой и всесторонней Зоне свободной торговли.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“Мы настаиваем, что какие-либо шаги, которые осуществляются в этом направлении (сближение с Таможенным союзом — УНИАН), я бы сказал, передавались бы на консультацию с нами для выяснения, насколько они согласовываются с парафируемым нами Соглашением о Зоне свободной торговли”, - сказал он.

Еще один европейский дипломат в разговоре с корреспондентом УНИАН отметил, что позиция ЕС заключается в том, что Украина - суверенная страна и имеет право самостоятельно выбирать, с кем и как усиливать экономические отношения.

“Вопрос лишь в том, что Таможенный союз и Зона свободной торговли с ЕС несовместимы... Но мы не хотим сказать им, что только с нами и все”, - сказал собеседник агентства, отметив, что в случае, если Украина выберет подписание соглашения с ЕС, она тем, не менее, сможет сотрудничать с Таможенным союзом, но без членства в нем.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о Зоне свободной торговли, которое должна стать составляющей Соглашения об ассоциации, — в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации. ЕС неоднократно отмечал, что полноценное участие Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не совместимо с Соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС, поскольку предусматривает согласование тарифов и торговой политики с другими членами Таможенного союза.

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