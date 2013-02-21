Украина и Евросоюз на саммите будут говорить о визовой либерализации

Брюссель. Украина и Европейский Союз на саммите 25 февраля этого года обсудят вопрос визовой либерализации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“Вопрос мобильности будет в повестке дня саммита. Как вы знаете, мы все еще находимся на первом этапе реализации Плана действий по либерализацию визового режима”, - сказал дипломат.

Он отметил, что европейская сторона ожидает от Украины оценки выполнения первого этапа плана действий, который предусматривает внесение изменений в законодательство Украины.

“Это очень важный вопрос, поскольку он важен для граждан Украины. Мы знаем, насколько высоким является социальный и политический запрос на него”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, План действий относительно безвизового режима был представлен Украине Европейским Союзом на саммите ЕС-Украина 22 ноября 2010 года.

План состоит из двух этапов. На первом этапе Украина должна одобрить необходимые законодательные изменения, а на втором – продемонстрировать их эффективную реализацию на практике.

В июле 2012 года Украина и ЕС подписали Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз, которым предусматривается дальнейшее расширение категорий украинских граждан, которые могут оформлять шенгенские визы по упрощенной процедуре, а также установление четких критериев выдачи многократных долгосрочных виз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина и ЕС планируют подписать меморандум о финансовой помощи на 610 млн евро

ЕС хочет, чтобы Украина посоветовалась с ним относительно Таможенного союза

В ЕС рассказали, чего ожидают от Украины