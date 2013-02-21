Коморовский положительно оценил переговоры с Януковичем в Польше

Президент Польши Бронислав Коморовский положительно оценил переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем, которые состоялись в рамках его визита в польский город Висла, и в которых также принял участие Президент Словакии Иван Гашпарович.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Коморовский сказал после трехсторонних переговоров президентов в четверг, 21 февраля, в польском городе Висла.

"Я хотел бы передать от нашего разговора с президентами Виктором Януковичем и Иваном Гашпаровичем позитивный сигнал", - сказал польский Президент во время заявления для журналистов, которое транслировалось в эфире канала TVP - Общественного телевидения Польши.

Он отметил, что встреча состоялась накануне саммита Украина-ЕС, которым начинается целый ряд мероприятий, одним из важнейших из них станет саммит "Восточного партнерства", на котором планируется подписать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Б.Коморовский отметил, что Польша хочет помочь украинской власти подписать, а позже ратифицировать Соглашение об ассоциации.

"Мы желаем Украине успеха на пути интеграции с западным миром", - сказал Президент Польши.

Он также назвал глав государств, которые встретились в польской Висле, "хорошими соседями и друзьями".

Президент Польши также сказал, что все участники разговора осознают трудности на пути евроинтеграции Украины, отметив, что есть также общая готовность их решать.

"Я хотел также передать мое личное убеждение и мой оптимизм относительно выполнения ряда жестов и решений, которые задекларировал Президент В.Янукович по важному с точки зрения делу восстановления хорошего имиджа Украины в государствах Евросоюза, связанного с двумя фамилиями - Юлия Тимошенко и Юрий Луценко", - сказал Б.Коморовский.

Президент Словакии Иван Гашпарович во время своей речи отметил важность подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре с.г. в Вильнюсе.

Он также напомнил, что неоднократно встречался с Б.Коморовским и В.Януковичем, положительно оценил отношения между государствами и выразил надежду, что они со временем станут еще лучшими.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович в рамках двухдневного визита в Польшу 20 февраля провел двустороннюю встречу с Б.Коморовским, а сегодня, 21 февраля, состоялась еще одна встреча при участии Президента Словакии.

Ранее представитель канцелярии Б.Коморовского говорил, что Президенты Польши и Словакии будут убеждать Президента Украины сделать "какой-то значительный жест" перед саммитом Украина-ЕС 25 февраля, который увеличил бы шансы на подписание Соглашения об ассоциации в 2013 году.

Ряд европейских политиков и экспертов считают невозможным подписание этого Соглашения, пока не будет освобождена из заключения экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко, против которой в начале этого года выдвинуто новое обвинение - в заказе убийства бывшего народного депутата Евгения Щербаня.

Украинская власть отвергает обвинения в "политически мотивированном правосудии" против Ю.Тимошенко, которая проиграла В.Януковичу президентские выборы 2010 года, и призывает Евросоюз не создавать из ее дела препятствия для евроинтеграции Украины.