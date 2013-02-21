Президент Словакии: соглашение между Украиной и ЕС нужно подписать в 2013 году

Висла. Президент Словакии Иван Гашпарович отмечает необходимость подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Гашпарович заявил после встречи с президентами Украины Виктором Януковичем и Польши - Брониславом Коморовским.

“Нам важно, чтобы это соглашение было подписано, потому что в ином случае может наступить этап стагнации и замораживания (в отношениях Украины и ЕС - УНИАН)”, - отметил Президент Словакии.

По словам И.Гашпаровича, поэтому они вместе с Б.Коморовским “с радостью пообещали Президенту Януковичу свою помощь, но при условии, что Украина выполнит требования ЕС”.

Президент Словакии также отметил, что во время встречи они обсудили реформу судебной системы Украины и случаи применения выборочного правосудия.

“Мы обсудили также реформы в сфере юстиции, а самое главное — разделение, которое существует между обычным законом и его выполнением, так, как это требует европейское законодательство. Господин Президент (В.Янукович — УНИАН) пообещал, что в ближайшее время должен принять и примет решение”, - сказал И.Гашпарович.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.