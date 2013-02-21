Янукович заявляет об общих подходах Украины, Словакии и Польши к евроинтеграции Украины

Висла.Президент Украины Виктор Янукович заявляет об общности подходов Украины, Словакии и Польши относительно интеграции Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг, 21 февраля, в совместном заявлении для прессы трех президентов — Украины, Польши и Словакии, после встречи в польском городе Висла.

В частности, В.Янукович отметил, что три страны имеют общие подходы по “взглядам относительно интеграции Украины в Европейский Союз, реформ, которые необходимо сегодня продолжить, и тот план, который нам предложен Европейской Комиссией, до ноября 2013 года выполнить конкретно. И, безусловно, мы считаем, что это пойдет на пользу Украине, что эти реформы приближают Украину к юридически-правовым демократическим и экономическим стандартам”, - сказал В.Янукович.

В то же время он отметил, что разногласия, которые есть между Украиной и ЕС, вполне естественны, поскольку Украина проходит сложный путь, который раньше проходили другие страны на пути в Европейский Союз.

“Мне приятно отметить, что наши друзья прекрасно понимают украинскую ситуацию, и они помогают нам идти по этому пути, чтобы мы пришли к конечной цели — подписанию европейского Соглашения об ассоциации - в хорошей форме”, - добавил он.

Также В.Янукович конкретизировал некоторые аспекты проведения Украиной соответствующих реформ, в частности подчеркнул проведение реформы судебной системы, принятие “сложного и очень непростого” Уголовного процессуального кодекса, закона об адвокатуре.

Сегодня идет активная работа над законом о прокуратуре и органах юстиции, добавил он, отметив, что в повестке дня осталось принятие лишь нескольких законов, касающихся Конституции Украины.

Также В.Янукович отметил, что над усовершенствованием Основного Закона в настоящее время работает Конституционная ассамблея, которая действует в полном сотрудничестве с европейскими экспертами.

В свою очередь, Президент Словакии Иван Гашпарович отметил, что вопросы реформирования сферы юстиции в Украине обсуждались во время сегодняшней трехсторонней встречи Президентов. «Мы обсуждали реформы в сфере юстиции, и самое главное - разницу, существующую между тем, что написано, и как это выполняется, так как это требует европейское законодательство», - цитирует И.Гашпаровича пресс-служба Президента Украины.

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