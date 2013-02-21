Анонс на 22 февраля
22.02.2013 "Диалог со страной" Президента Виктора Януковича Пресс-конференция: "Саммит Украина - ЕС: что имеем сегодня, что ожидать завтра?" Брифинг: "Работа новой системы регистрации прав на недвижимость"
* "Диалог со страной" - Президент Виктор Янукович по случаю третьей годовщины инаугурации в прямом эфире ответит на вопросы украинцев.
* Пресс-конференция на тему: "Гибель банкоматов: бизнес или борьба с теневой экономикой?". Организатор: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Участники: директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александр Карпов, члены Совета Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА".
* Пресс-конференция на тему: «Саммит Украина - ЕС: что имеем сегодня, что ожидать завтра?». Организатор: Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Приглашены: Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива; Владимир Горбач, аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества; Мария Золкина, аналитик ФГИ; Андреас Умланд, политолог, доцент кафедры политологии НаУКМА, Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины.
* Состоится брифинг первого заместителя председателя Государственной регистрационной службы Украины Инны Завальной на тему: "Работа новой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
* Пресс-конференция на тему: «Диалог Президента с народом: первые комментарии». Участники: директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань; политический эксперт Владимир Цыбулько.
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