Анонс на 22 февраля

* "Диалог со страной" - Президент Виктор Янукович по случаю третьей годовщины инаугурации в прямом эфире ответит на вопросы украинцев.

* Пресс-конференция на тему: "Гибель банкоматов: бизнес или борьба с теневой экономикой?". Организатор: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Участники: директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александр Карпов, члены Совета Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА".

* Пресс-конференция на тему: «Саммит Украина - ЕС: что имеем сегодня, что ожидать завтра?». Организатор: Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Приглашены: Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива; Владимир Горбач, аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества; Мария Золкина, аналитик ФГИ; Андреас Умланд, политолог, доцент кафедры политологии НаУКМА, Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины.

* Состоится брифинг первого заместителя председателя Государственной регистрационной службы Украины Инны Завальной на тему: "Работа новой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

* Пресс-конференция на тему: «Диалог Президента с народом: первые комментарии». Участники: директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань; политический эксперт Владимир Цыбулько.

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