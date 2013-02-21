Парламенты Украины и РФ планируют провести в июне конференцию по двусторонним отношениям

Парламенты России и Украины обсудят вопросы двусторонних отношений на совместной конференции в Москве в здании МГИМО, сообщил глава думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости».

"Конференция, как ожидается, состоится 25 июня на площадке МГИМО. Среди приглашенных - спикер Верховной Рады", - сказал Л.Слуцкий.

По его словам, проведение конференции инициировала украинская сторона.

"В конце прошлого года сразу после выборов в Верховную Раду группа депутатов нового созыва парламента Украины, известных ученых и политологов направила в адрес руководства Госдумы обращение о проведении открытых парламентских слушаний по решению проблем в отношениях между двумя странами", - сказал глава комитета.

По словам парламентария, украинское направление работы Госдумы является одним из приоритетных в межпарламентской деятельности палаты в отношении стран СНГ.

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, по словам Л.Слуцкого, с первым зарубежным визитом посетит Москву 26 февраля. Также он напомнил, что в конце апреля пройдет большая российско-украинская парламентская комиссия, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в космической и атомной сферах, а в конце года возможно проведение совместного заседания профильных комитетов российского и украинского парламентов.