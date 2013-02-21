ТОП-10 (21 февраля)

«Нафтогаз» проиграл итальянской компании IUGAS судебный спор на 3,9 млрд долл.

На украинском фондовом рынке - значительное снижение

Украина и ЕС планируют подписать меморандум о финансовой помощи на 610 млн евро

ЕС хочет, чтобы Украина посоветовалась с ним относительно Таможенного союза

Две кипрские компании увеличили долю в Кременчугском сталелитейном заводе

Украина будет искать модель сотрудничества с ТС, не нарушая международных обязательств - Янукович

«Нафтогаз» опровергает информацию об обязательствах перед итальянской IUGAS

Снижение индекса производства базовых отраслей Украины в январе замедлилось до 1,6%

ЕС надеется, что решение о модернизации украинской ГТС будет одобрено до конца года

Саммит Украина-ЕС будет важным для решения энергетических вопросов

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«Нафтогаз» проиграл итальянской компании IUGAS судебный спор на 3,9 млрд долл.

НАК «Нафтогаз Украины» проиграл итальянской компании Italia Ukraina Gas (IUGAS) судебный спор на 3,9 млрд долл.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№29 (1732) 21.02.2013), Стокгольмский арбитраж обязал НАК выполнить контракт с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas и поставить ему 13,1 млрд кубометров газа по ценам 2003 года — 110 долл. за тысячу кубометров при нынешней его стоимости в 416 долл.

В «Нафтогазе» заявляют, что не будут выполнять решение, и готовят встречный иск к трейдеру, но юристы констатируют, что шансы выиграть крайне малы. Эксперты ожидают, что поражением Украины наверняка воспользуется "Газпром" в переговорах о создании газотранспортного консорциума.

В распоряжении издания оказался текст решения Стокгольмского арбитража NV 007/2008 от 19 декабря 2012 года. Согласно ему, НАК "Нафтогаз Украины" обязана выполнить условия соглашения с итальянской компанией Italia Ukraina Gas (IUGAS) от 24 декабря 2003 года и продать ей 13,1 млрд кубометров газа по цене 110 долл. за тысячу кубометров. Для сравнения: у России "Нафтогаз" сейчас покупает топливо по 416 долл. за тысячу кубометров, то есть выполнение решения суда грозит монополии потерями на сумму 3,9 млрд долл. Суд также обязал НАК заплатить газотрейдеру штраф в размере 12,7 млн долл. за задержку поставок.

Это уже второе решение арбитража в споре между компаниями. В 2010 году НАК проиграла первый процесс, но тогда решение было гораздо мягче — компания должна была возместить около 200 млн долл. ущерба. В "Нафтогазе" решили оспорить это решение, и результатом нового разбирательства стал проигрыш монополии в декабре прошлого года.

Контракт между IUGAS и "Нафтогазом" был подписан в Киеве зампредом правления НАК Игорем Ворониным и уполномоченным итальянской компании Андреа Миеле. Поставки газа планировалось осуществить в период с 1 января 2004 по 31 декабря 2013 года в объеме 1,3 млрд кубометров в год на условиях доставки в пункт приема Великие Капушаны на украинско-словацкой границе. В то время НАК получала туркменский газ по 50 долл. за тысячу кубометров, и монополия должна была заработать на этих поставках порядка 780 млн долл. в год.

Согласно материалам суда, в 2004-2005 годах поставки газа по контракту не проводились. Причем в НАК это связывают с тем, что IUGAS не располагала договором со словацкой газотранспортной компанией SPP на его транспортировку. Такой договор появился лишь в 2006 году, когда "Газпром" перекупил весь объем туркменского газа, что исключило возможность его покупки Украиной. Весь газ в страну стала импортировать компания RosUkrEnergo (на тот момент 50% принадлежало "Газпрому", 45% — Дмитрию Фирташу, 5% — Ивану Фурсину), а продавали его через "УкрГаз-Энерго", что сделало невозможным выполнение соглашения.

Официально в IUGAS и "Нафтогазе" решение суда не комментируют. Но источник "Коммерсанта" в НАК сообщил, что монополия не собирается выполнять контракт и выплачивать штраф, несмотря на решение Стокгольмского суда.

Пересмотреть решение арбитража теоретически может Верховный суд Швеции, отмечает управляющий партнер юридической компании AstapovLawyers Андрей Астапов. "Возможно, "Нафтогаз" собирается обратиться туда. Но, учитывая два предыдущих решения, шансы НАК в таком разбирательстве невысоки", — считает эксперт. Аргумент о том, что IUGAS не имеет возможности для сбыта топлива, НАК уже выдвигала в суде. В ответ президент компании Марко Маренко предоставил данные, согласно которым учредитель компании группа FISI продает до 4,5 млрд кубометров газа в год в Италии и имеет все возможности для сбыта топлива.

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На украинском фондовом рынке - значительное снижение

На украинском фондовом рынке 21 февраля по состоянию на 12:00 наблюдается значительное снижение, индекс украинских акций UX снизился на 1,97% - до 1022,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Среди лидеров снижения - акции "Райффайзен Банка Аваль" (-4,14%), "Укрсоцбанка" (-3,77%), "Азовстали" (-2,68%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 10,6 млн грн при общем объеме торгов 16,3 млн грн.

Индекс фондовой биржи ПФТС незначительно снизился, на 0,04% - до 358,89 пункта.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается значительное снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,31%, немецкий DAX - на 1,41%, французский CAC-40 - на 1,49%.

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Украина и ЕС планируют подписать меморандум о финансовой помощи на 610 млн евро

Брюссель. Украина и Европейский Союз планируют в рамках саммита 25 февраля этого года подписать меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“В рамках саммита планируется подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи ЕС на сумму 610 миллионов евро”, - сказал он.

Дипломат отметил, что непосредственное предоставление такой помощи будет зависеть от того, насколько Украина сможет продвинуться вперед в переговорах с Международным валютным фондом о продолжении работы в рамках кредитной программы “Stand-by”.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by. График выборки средств Украиной был рассчитан на два года с общим объемом 11 млрд СПЗ (около 16,4 млрд дол.). После согласования параметров программы 3 млрд СПЗ было зачислено в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

В рамках этой программы stand-by Украина получила три транша общим объемом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол.). Часть второго транша в размере 1,5 млрд дол. и третий транш в полном объеме были направлены непосредственно в Государственный бюджет Украины.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили новую программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд дол. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол. После этого выделение средств по программе было заморожено в связи с невыполнением Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита stand-by объемом 10 млрд СПЗ (около 15,4 млрд дол.).

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ЕС хочет, чтобы Украина посоветовалась с ним относительно Таможенного союза

Брюссель. Европейский Союз хотел бы, чтобы Украина согласовывала с ним возможные шаги по сближению с Таможенным союзом для оценки их соответствия будущему соглашению о глубокой и всесторонней Зоне свободной торговли.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“Мы настаиваем, что какие-либо шаги, которые осуществляются в этом направлении (сближение с Таможенным союзом — УНИАН), я бы сказал, передавались бы на консультацию с нами для выяснения, насколько они согласовываются с парафируемым нами Соглашением о Зоне свободной торговли”, - сказал он.

Еще один европейский дипломат в разговоре с корреспондентом УНИАН отметил, что позиция ЕС заключается в том, что Украина - суверенная страна и имеет право самостоятельно выбирать, с кем и как усиливать экономические отношения.

“Вопрос лишь в том, что Таможенный союз и Зона свободной торговли с ЕС несовместимы... Но мы не хотим сказать им, что только с нами и все”, - сказал собеседник агентства, отметив, что в случае, если Украина выберет подписание соглашения с ЕС, она тем, не менее, сможет сотрудничать с Таможенным союзом, но без членства в нем.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о Зоне свободной торговли, которое должна стать составляющей Соглашения об ассоциации, — в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации. ЕС неоднократно отмечал, что полноценное участие Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не совместимо с Соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС, поскольку предусматривает согласование тарифов и торговой политики с другими членами Таможенного союза.

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Две кипрские компании увеличили долю в Кременчугском сталелитейном заводе

Кипрские компании «Сертако Лимитед» и «Девисал Лимитед» увеличили свою долю в Кременчугском сталелитейном заводе до 29% и 19,6% соответственно.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, пакет акций компании «Сертако Лимитед» вырос до 153 397 507 млн акций, что составляет 29,02540%, а пакет «Девисал Лимитед» увеличился до 103 466 840 акций - 19,57767%.

При этом украинская холдинговая компания "Теко-Днепрометиз" и кипрская компания «Латинайзен Лимитед» вышли из состава держателей акций Кременчугского сталелитейного завода.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2012 году завод получил чистую прибыль в размере 18,791 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 21,465 млн грн.



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Украина будет искать модель сотрудничества с ТС, не нарушая международных обязательств - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом, не нарушая свои международные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в совместном заявлении для прессы трех президентов — Украины, Польши и Словакии, после встречи в польском городе Висла.

Как отметил В.Янукович, Украина должна считаться с тем, что Таможенный союз как межгосударственная организация существует, и что Украина имеет с ним товарооборот приближенный к 65 млрд долл.

“Поэтому Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом в рамках международных обязательств, Всемирной торговой организации, не нарушая наши международные обязательства”, - сказал В.Янукович.

Что касается отдельно России, то, по словам В.Януковича, она является крупным торговым партнером Украины, “и мы всегда будем с этим считаться”.

“Наши действия всегда будут направлены на общее понимание многих вопросов, существующих в наших отношениях между странами”, - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на встрече трех президентов Украины, Польши и Словакии обсуждался вопрос саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 25 февраля, и дальнейшей возможности подписания между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о Зоне свободной торговли, которая должна стать составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации.

ЕС неоднократно отмечал, что полноценное участие Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не совместимо с Соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС, поскольку предусматривает согласование тарифов и торговой политики с другими членами Таможенного союза.

Напомним, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля 2013 г. Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.

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«Нафтогаз» опровергает информацию об обязательствах перед итальянской IUGAS

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» опровергает информацию об обязательствах поставить 13,1 млрд куб. м газа итальянской компании IUGAS.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

«По результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражным судом спора между итальянской компанией IUGAS и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» 19 октября 2010 года и 19 декабря 2012 года были приняты решения, согласно которым решение о взыскании с компании «Нафтогаз Украины» 13,1 млрд куб. м природного газа в пользу итальянской компании IUGAS не принималось», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба компании уточняет, что за неосуществление поставок природного газа компанией «Нафтогаз Украины» в течение действия контракта Стокгольмский арбитражный суд принял следующие решения:

в период до 1 сентября 2008 года «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку;

в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 г. ответственность компании «Нафтогаз Украины» ограничивается штрафом в 12,7 млн долларов;

в период 2011-2012 гг. «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании.

«Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в 2013 году (последний год действия контракта)», - отмечается в сообщении «Нафтогаза».

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Снижение индекса производства базовых отраслей Украины в январе замедлилось до 1,6%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в январе 2013 года замедлилось до 1,6% в годовом выражении со снижения на 4% в декабре прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает Нацбанк, положительный вклад в изменение ИПБО (0.5 п. п.) обеспечило сельское хозяйство, объемы производства которого в январе выросли на 5,6% в годовом выражении.

«Динамика отрасли в зимний период почти полностью определяется развитием животноводства, рост объемов которого сохранялся в течение второй половины прошлого года и в январе текущего», - отмечают в НБУ.

При этом указывается, что внутренний инвестиционный спрос остался на низком уровне. Снижение объемов строительных работ в январе составило 15,2% в годовом выражении. Дополнительным негативным фактором развития отрасли были сложные погодные условия в январе вследствие чрезмерного количества осадков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года снижение ИПБО было на уровне ноябрьского показателя - 4% в годовом выражении, за 2012 год зафиксировано снижение 1,7%.

В Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад промпроизводства составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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ЕС надеется, что решение о модернизации украинской ГТС будет одобрено до конца года

Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер надеется, что решение по вопросам финансирования модернизации украинской газотранспортной системы будет одобрено до конца 2013 года.

Об этом он заявил в четверг, 21 февраля, в Брюсселе в интервью УНИАН и телеканалу “Интер”.

Комиссар отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается уже достаточно давно.

“Мы должны решить, какую роль украинская газотранспортная система должна играть в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет или о 120 млрд кубометрах, или о 80-60, или нуле, и конец системы”, - сказал Г.Эттингер.

Он отметил, что на сегодняшний день у комиссии уже есть хорошие исследования относительно того, какие инвестиции нужны для модернизации украинской газотранспортной системы, а представители Комиссии находятся в постоянном контакте с экспертами Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

“Они близки к одобрению инвестиционных решений, решений по совместному финансирования, и пошаговым инвестициям”, - сказал комиссар.

“И переговоры между российскими партнерами – “Газпромом” - и украинским правительством также должны прийти к решению в будущем месяце относительно того, двусторонним или трехсторонним этот консорциум должен быть. Так что это - очень интересный процесс. Мы можем сделать определенные предложения, и мы надеемся, что решения будут до конца этого года”, - отметил Г.Эттингер.

Как сообщал УНИАН, Г.Эттингер также заявил, что Еврокомиссия выступает за создание трехстороннего газового консорциума, что будет в интересах всех сторон – экспортеров, транзитеров и потребителей.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Саммит Украина-ЕС будет важным для решения энергетических вопросов

Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер заявляет, что следующий саммит Украина-ЕС, запланированный на 25 февраля, будет важным для решения вопросов в сфере энергетики.

Об этом он сказал в интервью УНИАН и телеканалу “Интер” в Брюсселе после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким.

«Этот саммит действительно важный. У нас много пунктов в энергетическом секторе. Это – инфраструктура, это Энергетическое содружество, это результаты наших стресс-тестов (по безопасности АЭС – УНИАН)», - сказал комиссар.

Он отметил, что в ходе разговора с украинским министром стороны “в хорошей и конструктивной атмосфере” обсудили все вопросы, которые будут подниматься во время саммита.

“Наши конкретные пункты заключаются в том, как лучше всего развивать Энергетическое сообщество, и иметь преимущества для Украины и для Европейского Союза и для Энергетического содружества в целом... Мы обсудили вопрос газотранспортной системы, и вопрос самой лучшей структуры для развития газотранспортной системы для того, чтобы получить инвестиции для восстановления этой газотранспортной системы”, - сказал Г.Эттингер.

Комиссар также отметил, что в ходе разговора стороны обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества между Россией, Украиной и европейскими компаниями в обеспечении поставок и транзита газа, а также о возможности усиления интеграции Украины с внутренним рынком ЕС путем обеспечения возможности реверсивных поставок газа из Словакии, Венгрии, Польши и, опосредствовано, Германии в Украину.

Кроме того, по словам комиссара, в ходе разговора был обсужден вопрос проведения неформального заседания “круглого стола” в Киеве весной этого года на тему развития газотранспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций для ее модернизации.

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