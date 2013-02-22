Сегодня в прямом эфире состоится диалог Януковича со страной

Сегодня, 22 февраля, Президент Украины Виктор Янукович в прямом эфире Первого национального телеканала ответит на вопросы граждан Украины в рамках нового телевизионного проекта "Диалог со страной". Об этом сообщается на сайте Первого национального.

Начало прямого эфира в 11:00.

Как отмечается в сообщении, учитывая приближение третьей годовщины инаугурации В.Януковича, Национальная телекомпания Украины выступила инициатором масштабного телевизионного проекта "Диалог со страной". Благодаря технической и организационной поддержке ведущих телевизионных каналов, принявших предложение НТКУ и согласившихся принять участие в проекте, глава государства ответит на вопросы, которые будут поставлены во время прямых включений из разных городов Украины, а также поступят телефоном.

Кроме Первого национального, «Диалог со страной» в прямом эфире покажут «1 +1», ICTV, «Украина» и «Интер».

Справка УНИАН. 25 февраля 2013 исполнится 3 года со дня инаугурации Януковича. В нынешнем году на 25 февраля запланирован саммит "Украина-ЕС".

В.Янукович в качестве Президента общался со страной в первую годовщину инаугурации - 25 февраля 2011 года. Тогда проект назывался "Разговор со страной".

В 2012 году публичного общения Президент в таком формате не было.