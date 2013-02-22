ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Nissan придумали, как уберечь проходящие ТО автомобили от завышенных цен на запчасти» пишет: В "Ниссан Мотор Украина" заявили, что впервые в Украине единый расчет стоимости техобслуживания машин Nissan доступен он-лайн. Услуга поможет спланировать затраты на эксплуатацию авто и узнать стоимость дополнительных запчастей при расширенном ТО…

http://delo.ua/auto/v-nissan-pridumali-kak-uberech-prohodjaschie-to-avtomobili-ot-zavy-197933/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все под иском ходят», в котором пишет: В начале следующей недели в Высшем административном суде будут оспорены результаты парламентских выборов 2012 года еще в пяти мажоритарных округах. Инициатор громкой кампании по лишению народных депутатов полномочий бывший парламентарий Юрий Кармазин заявил "Ъ", что уже заканчивает сбор доказательств фальсификации результатов голосования. Народные депутаты, чьи интересы могут быть затронуты, не понимают, чем вызвали такой интерес к себе. В Партии регионов считают, что появление новых исков, фигурантами которых могут стать и "регионалы", свидетельствует, что партия власти не имеет к ним отношения…

http://www.kommersant.ua/doc/2133479

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Города опустятся на землю» пишет: В парламенте предлагают разблокировать передачу земель государственной и коммунальной форм собственности для градостроительных потребностей. С начала года операции с ней стали невозможны в населенных пунктах без соответствующих планов зонирования и детального плана территорий. Чтобы не допустить прекращения земельных операций, народный депутат Николай Федорук предложил отсрочить требование до 2015 года. Двух лет достаточно для утверждения проектной градостроительной документации, отмечают эксперты, но при условии финансирования работ по планированию территорий…

http://www.kommersant.ua/doc/2133579

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Россия распространит утилизационный сбор на весь рынок» пишет: Под давлением ВТО правительство России решило распространить утилизационный сбор на всех участников российского рынка, а не только на импортеров. Украинские компании, сократившие поставки в Россию на 30%, теперь получат шанс восстановить продажи. Российские производители уверяют, что это "рушит всю схему защиты" автозаводов от последствий вступления в ВТО, так что "защитная мера обернулась против тех, кто ее лоббировал"…

http://kommersant.ua/doc/2133690

* * *

«Сегодня» в публикации «Украинец ехал в Таиланд лечить спину, а получил огромный срок за чужой кулек» пишет: "Сегодня" проведала Андрея Жалковского, получившего за поддельные кредитки 34,5 года тюрьмы: он ходит в кандалах и пишет письма Януковичу…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainec-ehal-v-Tailand-lechit-spinu-a-poluchil-ogromnyy-srok-za-chuzhoy-kulek.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Днепре вокзал соединят с метро» пишет: Высшее руководство «Укрзализныци» вновь обратило свое внимание на судьбу Днепропетровского вокзала. Глава Приднепровской железной дороги Игорь Гладких обрисовал планы на ближайшие три года, согласно которым транспортная революция в масштабах отдельно взятого вокзала все-таки состоится…

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/V-Dnepre-vokzal-soedinyat-s-metro.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фантазии под газом… туркменским» пишет: Украина заявила, что уже в этом году может получить туркменский газ. Но даное заявление вызывает много вопросов - согласованы ли поставки с Россией. Без ее "отмашки" решить проблему невозможно. А если "добро" дано, то какова цена уступки Кремля?..

http://economics.unian.net/rus/news/158260-fantazii-pod-gazom-turkmenskim.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации ««Транснефть» жалуется в правительство на качество российской нефти» пишет: Российское сырье становится все хуже, но денежными потерями нефтяникам это пока не грозит, полагают эксперты…

http://izvestia.ru/news/545484

* * *

«Ведомости» в публикации «Прохоров продал долю в крупнейшем в России производителе золота за $3,6 млрд» пишут: Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала за $3,6 млрд 37,78% акций крупнейшего в России производителя золота Polyus Gold International Limited структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева, следует из ее сообщения. Компания Муцоева Lizarazu Limited покупает 18,5% акций Polyus Gold за $1,77 млрд, а структура Юшваева Receza Limited — 19,28% за $1,846 млрд…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9403221/prohorov_prodal_dolyu_v_krupnejshem_v_rossii_proizvoditele

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Малый и средний бизнес жалуется на разорительность новых правил в Москве» пишут: Помимо повысившихся ставок аренды городской недвижимости для многих компаний были отменены льготы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9397701/malyj_biznes_v_bolshoj_bede

(УНИАН)