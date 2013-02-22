Глава ВР Украины 26-27 февраля посетит Россию

Москва. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак 26-27 февраля посетит с официальным визитом Россию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с ходом подготовки этого визита.

«На данный момент планируется, что В.Рыбак посетит Москву с двухдневным официальным визитом, в ходе которого пройдут встречи со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко», - сказал собеседник агентства.

По его словам, также прорабатывается возможность встречи председателя ВР Украины с Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме этого, В.Рыбак встретится с представителями украинской общины в России.