Глава ВР Украины 26-27 февраля посетит Россию
10:23, 22 февраля 2013Разное
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Москва. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак 26-27 февраля посетит с официальным визитом Россию.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с ходом подготовки этого визита.
«На данный момент планируется, что В.Рыбак посетит Москву с двухдневным официальным визитом, в ходе которого пройдут встречи со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко», - сказал собеседник агентства.
По его словам, также прорабатывается возможность встречи председателя ВР Украины с Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме этого, В.Рыбак встретится с представителями украинской общины в России.
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