Основной темой саммита Украина-ЕС будут реформы

Основной темой саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля в Брюсселе, будут реформы в Украине, связанные с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В сообщении напоминается, что 25 февраля в Брюсселе состоится XVI саммит ЕС-Украина. Европейский Союз будут представлять Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. На саммите также будут присутствовать еврокомиссар по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и еврокомиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле. Украину будет представлять Президент Виктор Янукович.

Основной темой обсуждений во время саммита станет программа реформ в Украине, связанная с возможным подписанием Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое также предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Кроме того, лидеры Украины и ЕС рассмотрят вопросы политической ассоциации, которая предусмотрена парафированным Соглашением об ассоциации, а также конкретные аспекты, закрепленные в выводах Совета министров ЕС по иностранным делам от 10 декабря 2012 года, а также экономической интеграции, а именно вопросы, которые касаются торговли и создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли; макроэкономической ситуации в Украине и возможности предоставления Евросоюзом макрофинансовой и финансовой помощи; энергетики; управления государственными финансами; реформы сферы управления.

Кроме того, собеседники на саммите затронут вопрос мобильности, включая последние достижения по внедрению Плана действий по визовой либерализации и ратификации обновленного Соглашения об упрощении оформления виз.

Также лидеры Украины и ЕС рассмотрят региональные и международные вопросы, касающиеся председательства Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и подготовки к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в ноябре; отношений со странами-соседями.

Накануне саммита Европейский Союз напоминает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано на саммите «Восточного партнерства» (Вильнюс, ноябрь 2013 года), если Украина предпримет решительные действия и достигнет ощутимого прогресса в трех ключевых сферах. Этими сферами являются: достижение соответствия парламентских выборов 2012 года международным стандартам и осуществление надлежащих действий после выборов; достижение продвижения в решении вопроса выборочного правосудия и избежание повторения этих проблем в будущем; осуществление реформ, предусмотренных Повесткой дня ассоциации, которая была совместно принята Украиной и ЕС.

Как отметили в Представительстве Европейского Союза в Украине, Евросоюз и его государства-члены продолжают оставаться крупнейшим донором финансовой помощи Украине. С 1991 года объемы помощи, которую предоставил Украине Европейский Союз, достигли более 3 млрд евро. Объем помощи, выделенной Евросоюзом в рамках Инструмента европейской политики соседства между 2011 и 2013 годами, составляет 470 млн. евро.

По данным 2011 года, ЕС является вторым крупнейшим торговым партнером Украины (после России); на него приходится 29% всей внешней торговли Украины. За последние десять лет объемы двусторонней торговли возросли на более чем 160%, что превышает средние показатели торговли ЕС с остальными странами мира. Инвестиции из ЕС в Украину также стремительно возросли – с 14 млрд евро в 2008 году до почти 24 млрд евро в 2011 г. В 2012 году объемы торговли между ЕС и Украиной превышали 38 млрд евро; экспорт из ЕС в Украину достигал 24 млрд евро; экспорт Украины в ЕС – 14,5 млрд евро.

Важной сферой отношений между Украиной и ЕС остается энергетика. В феврале 2011 года Украина присоединилась к европейскому Энергетическому содружеству. ЕС оказывает поддержку реформам украинского газового рынка в соответствии с правилами и стандартами ЕС, а также интеграции Украины во внутренний энергетический рынок ЕС. ЕС также является ключевым партнером Украины в модернизации ее газотранспортной инфраструктуры.

В визовой сфере Украина и ЕС подписали обновленное Соглашение об упрощении оформления виз, которое вступит в силу после завершения ратификационного процесса. Кроме того, сейчас выполняется План действий по визовой либерализации, определяющий условия, которые следует выполнить перед возможным введением безвизового режима для граждан Украины, путешествующих в ЕС.

Украина является участницей инициативы ЕС «Восточное партнерство», которая основывается на общности ценностей и принципах демократии, соблюдения прав человека, основополагающих свобод и верховенства права. Саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе, который состоится в ноябре 2013 года, будет еще одной возможностью засвидетельствовать верность ЕС углублению отношений с восточными странами-соседями.