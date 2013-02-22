Оппозиция разблокировала трибуну и президиум парламента

Народные депутаты от оппозиции разблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции «УДАРа» покинули президиум парламента.

Перед этим лидер этой фракции Виталий Кличко пожал руку всем депутатам фракции, которые блокировали президиум ВР.

На данное время заседание парламента еще не началось.

Как сообщал УНИАН, оппозиция с 5 февраля блокировала работу ВР, требуя введения личного голосования депутатов.