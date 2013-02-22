Янукович обещает закон о проведении Евробаскета-2015 и хочет стать соорганизатором ЧЕ-2020 по футболу

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что в Верховной Раде будет принят закон о подготовке и проведении в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

Президент отметил, что взял на себя ответственность и возглавил Координационный комитет по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

По его словам, во всех городах, которые будут принимать чемпионат, - Донецк, Днепропетровск, Киев, Львов, Одесса, Харьков - уже началась подготовка к нему. К подготовке привлечены преимущественно украинские инвесторы, которые готовы финансировать инфраструктурные проекты. «Будет принят соответствующий закон в парламенте, как было по Евро–2012, где будут установлены правила, которые создадут мотивацию для инвесторов», - отметил он.

Президент напомнил, что планируется построить 24 площадки, где будут играть и тренироваться команды, размещаться болельщики, и шесть арен.

В.Янукович отметил, что потом все объекты будут переданы детским спортивным школам.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и в Киеве.

В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные по баскетболу, которые проведут 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетят более миллиона иностранных туристов.

Украина будет претендовать на соорганизацию чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

В.Янукович напомнил, что в 2020 году впервые финальная часть чемпионата Европы по футболу будет проходить в разных европейских городах.

«Было бы неплохо, чтобы Украина принимала участие», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с руководителем одной из европейских футбольных организаций.

«Я сказал, что если мы вас не подвели во время Евро-2012, то, возможно, могла бы быть нам какая-то премия», - сообщил В.Янукович.

Он отметил, что это был неофициальный разговор, но Украина официально подаст заявку на проведение матчей Евро-2020 в украинских городах.

*** В 2012 году Украина провела Чемпионат Европы по футболу Евро-2012.