Саммит Украина-ЕС ничего не изменит в двусторонних отношениях — эксперты

Украинские эксперты не ожидают от саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля, улучшения в двусторонних отношениях между Киевом и Брюсселем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина во время презентации данных экспертного опроса.

"По мнению большинства экспертов, саммит, который состоится в Брюсселе, украинская сторона использует для того, чтобы официально подтвердить обязательства, которые Украина имеет перед ЕС. Но в дальнейшем эти обязательства выполняться не будут", - сказала М.Золкина.

По ее словам, эксперты считают, что саммит будет иметь исключительно декларативный характер и не повлияет на политику внутри страны. Кроме того, эксперты убеждены, что украинская власть может частично проигнорировать требования ЕС, которые будут озвучены во время саммита, или же вообще начнет действовать вопреки некоторым из них.

Вместе с тем, по данным опроса, власть, скорее всего, выполнит требования ЕС, которые приблизят страну к либерализации визового режима со странами Европы, и будет пытаться осуществить реформы, необходимые для учреждения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, а также одобрения Избирательного кодекса Украины.

По мнению экспертов, власть однозначно будет игнорировать требование ликвидации фактов выборочного правосудия в Украине и освобождения политических узников. Хотя именно этот вопрос, по данным исследования, будет неоднократно подниматься представителями ЕС во время встречи в Брюсселе.

По мнению опрошенных специалистов, ЕС ослабило влияние на Украину и следует ожидать, что Европейский Союз может стать молчаливым наблюдателем преобразований внутри государства. Кроме того, эксперты высказали убеждение в том, что Украина может начать интеграцию в Таможенный союз или же ослабить интеграционные процессы с обеими сторонами.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 15 по 20 февраля 2013 года. Было исследовано мнение 90 экспертов в области международных отношений, журналистов и лидеров общественных организаций.

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