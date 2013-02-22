Яценюк настаивает, что изменять Конституцию может лишь парламент

Народный депутат Украины, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк настаивает на том, что изменения в Конституцию Украины может вносить лишь парламент, а не еще какие-то органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно инициатив лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, которые касаются изменений к Конституции, в частности голосования простым большинством присутствующих депутатов в парламенте.

“В.Янукович создал совещательный орган по изменениям к Конституции (речь идет о Конституционной ассамблее – УНИАН). Этот орган является неконституционным, он не имеет права вносить изменения в Конституцию и не имеет права предлагать такие изменения”, - отметил А.Яценюк.

Он заметил, что изменения в Конституцию возможны лишь в парламенте Украины. “Так определяет сама Конституция. Потому мы заявили о своем желании, что мы, как оппозиция, требуем создания временной специальной комиссии по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины”, - сказал он и добавил, что лишь там можно рассматривать вопрос относительно изменений к Конституции.

“У меня такое впечатление, что он создал комиссию по изменениям к Конституции, потому что он свою фамилию хочет записать: Президент Украины Янукович Виктор Федорович. Ну и все остальные преемники по семейному принципу”, - сказал А.Яценюк и добавил, что они так и не получили ответа, зачем В.Янукович создал этот орган.

По словам А.Яценюка, после того, как будет создана предложенная оппозицией спецкомиссия, “мы будем иметь общее виденье относительно внесения изменений в украинскую Конституцию”.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля с.г. Президент Украины Виктор Янукович в интервью аналитическому журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013» заявил, что необходимо подготовить проект изменений к Конституции, который будет отвечать требованиям всего украинского общества, и «законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента».

В.Янукович, в частности, сказал: «Модернизация Конституции - одна из важнейших и самых актуальных задач на современном этапе развития Украины», и отметил, что решение этой задачи нуждается в системном, профессиональном и открытом подходе как непосредственно к содержанию обновленной Конституции, так и к процессу подготовки предложений по ее усовершенствованию.

По словам Президента, именно с этой целью и была создана Конституционная Ассамблея, в состав которой наряду со специалистами в сфере конституционного права вошли представители гражданского общества и местного самоуправления, а также представители от разных политических сил.

В.Янукович отметил, что Конституционная Ассамблея работает активно, открыто и публично, а все ее решения и позиции освещаются на сайте Президента Украины. В ее составе создано семь комиссий, которые работают по разным направлениям конституционного обновления. Уже проведено три пленарных заседания. Следующим шагом должно стать широкое общественное и экспертное обсуждение этого законопроекта, сказал глава государства. «Только после этого доработанный в Конституционной Ассамблее с учетом всех предложений законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента», - подчеркнул В.Янукович.

«Моя позиция в вопросе проведения конституционной реформы последовательна - изменения в Основной Закон государства должны вноситься только в порядке, определенном разделом XIII действующей Конституции Украины, то есть при обязательном участии Верховной Рады Украины», - сказал Президент.