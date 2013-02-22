Янукович признает ошибки: хочет возобновить Министерство молодежи и спорта

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что отдельное Министерство молодежи и спорта будет возобновлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

«Я признаю ошибку, когда объединили спорт и образование», – сказал В.Янукович. Поэтому, заявил Президент, будет возобновлено Министерство молодежи и спорта.

Он добавил, что проведенная раньше реорганизация «была не реорганизацией, это было полууничтожение тех структур, которые занимались спортом».

По словам Президента, физкультурой занимаются почти все, а спортом – лишь талантливая молодежь.

«Спорт необходимо любить, этим вопросом могут заниматься только профессионалы», – добавил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года В.Янукович своим указом создал Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины путем объединения Министерства образования и науки и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.