Участие «Гетьмана Сагайдачного» в двух антипиратских операциях будет стоить 90 млн грн

Брюссель. Стоимость участия флагмана Военно-морских сил Украины «Гетьмана Сагайдачного» в двух антипиратских операциях составит 90 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Брюсселе глава Миссии Украины при НАТО Игорь Долгов.

Он напомнил, что в сентябре-декабре фрегат «Гетьман Сагайдачный» примет участие в антипиратских операциях НАТО «Океанский щит» и ЕС - «Аталанта».

«Гетьман Сагайдачный» принимает участие и в «Океанском щите», и в «Аталанте» без захода в Украину. То есть, выход в сентябре с места стоянки и возвращение в декабре», - сказал он.

По словам И.Долгова, общая стоимость участия украинского корабля в двух операциях составит 90 млн грн. При этом, как отметил глава миссии, речь идет о всех расходах, в том числе на ремонт, подготовку экипажа и стоимость авиационного сопровождения.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подтвердила готовность направить фрегат “Гетьман Сагайдачний” для участия в операции ЕС по противодействию пиратству “Аталанта” после выполнения задач в операции “Океанский щит”.

Сегодня, 22 февраля, Украина и НАТО подписали соглашение в форме обмена письмами об участии Украины в операции «Океанский щит».