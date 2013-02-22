Янукович заявил, что Украина почти готова к страховой медицине

Президент Украины Виктор Янукович выступает за переход к страховой медицине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслировался в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

В.Янукович сказал, что Украина вплотную подошла к решению этой проблемы.

«Фактически, готовы все нормативные документы», - заявил Президент и добавил, что они готовились при помощи иностранных специалистов.

По убеждению Президента, обновление медицинских заведений, их реструктуризация должны осуществляться поэтапно, как это и происходит в настоящее время. В частности, отметил Виктор Янукович, открываются новые перинатальные центры, в которых создаются условия для помощи будущим матерям, роженицам и новорожденным. По словам В.Януковича, сейчас приоритетом в медицинской реформе является создание перинатальных центров. «8 центров уже построено. Через 1,5-2 года этот вопрос будет снят», – сказал он.

«Нам кардинально нужно менять вопрос в медицинской отрасли и переходить на страховую медицину», – заявил В.Янукович.

В то же время, он напомнил, что создаются центры экстренной медицинской помощи. Как подчеркнул глава государства, в настоящее время необходимо акцентировать внимание не только на обеспечении этих центров современным медицинским оборудованием, подготовке специалистов, но и сосредоточиться на обновлении автомобильной базы. «Мы должны учесть то, что у нас подвижной состав очень плохой, и нам его нужно обновлять», - отметил В.Янукович.

Говоря о модернизации «скорой помощи», Президент обратил внимание на необходимость восстановления и строительства автомобильных дорог, более широкого применения малой авиации в экстренной медицине. «Нужно сплоченно, сообща, с учетом наших возможностей, как можно быстрее выполнить это задание. Это та работа, которую мы должны выполнить на всех уровнях», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Относительно повышения заработных плат для работников медицинской отрасли и их социального обеспечения, Президент отметил: «Из года в год мы поднимаем уровень заработной платы рабочим бюджетной сферы, и этот год не будет исключением».

Как сообщал УНИАН, представители страховых компаний и общественные деятели неоднократно отмечали необходимость внедрения в Украине обязательного медицинского страхования (ОМС).