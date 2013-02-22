Вилкул считает вполне реальными нормативы приезда для бригад «скорой»
Соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи доведенных им временных параметров приезда по вызову является вполне реальным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 февраля, заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, пребывая с рабочей поездкой в Сумской области.
«10 минут в городе и 20 в селе – это абсолютно реалистичные показатели. Из опыта работы в Днепропетровской области говорю, что для бригад экстренной медицинской помощи можно создать условия, при которых они своевременно будут прибывать по вызову», - отметил вице-премьер-министр.
При этом А.Вилкул отметил, что государство поможет областям с обновлением автопарка «скорой» помощи, приобретением навигационных систем, созданием единого диспетчерского центра.
«Реализация этого проекта станет возможной, если регионы активно включатся в работу по реформированию «скорой» помощи. При поддержке государства мы сможем предложить гражданам Украины те медицинские услуги, в которых они сегодня нуждаются», - отметил вице-премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, в Сумской области создана карта базирования всех подразделений экстренной помощи. Теперь в Сумской области действует 45 пунктов временного или постоянного базирования бригад экстренной (скорой) помощи, три из которых размещены в Сумах, а остальные расположены на базе сельских заведений здравоохранения в 17 из 18 районов региона. Для того, чтобы укладываться в нормативы времени приезда машин на место вызова необходимо дополнительно создать еще 15 таких пунктов.
По информации главного врача областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виталия Корниенко, на создание пункта с необходимым медицинским оборудованием, автомобилем, штатом нужно около 250 тысяч гривень.
Кроме того, на 2013 год для Сумской области для обеспечения медикаментами бригад машин экстренной (скорой) помощи выделено более 8 миллионов гривень государственной субвенции.
Как известно, Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с воплощением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине.
Закон «Об экстренной медицинской помощи» вступил в силу с 1 января 2013 г.