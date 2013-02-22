Анонс на 25 февраля

* 25 февраля в Брюсселе состоится XVI саммит ЕС-Украина. Европейский Союз будут представлять Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. На саммите также будут присутствовать еврокомиссар по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и еврокомиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле. Украину будет представлять Президент Виктор Янукович.

* Пресс-конференция на тему: «Что происходит в еврозоне: последствия для Украины». Участники: экс-министр экономики Украины, экс-глава Госфинуслуг Виктор Суслов, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* Пресс-конференция на тему: «Почему разблокировали Верховную Раду и чего от нее ожидать?». Участники: Дмитрий Выдрин, политолог, Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, Константин Бондаренко, директор Института украинской политики.

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