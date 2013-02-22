ТОП-10 (22 февраля)

Советские водительские удостоверения со следующего года станут недействительными

«ПриватБанк» разместил 5-летние евробонды на 175 млн долл. с доходностью 10,875% - источник

Украина заключила контракт с немецкой RWE на импорт 5 млрд куб. м газа

Газотранспортная система Украины будет не продана, а передана в аренду - Янукович

Верховная Рада приняла заявление о евроинтеграционных устремлениях Украины

Янукович признает ошибки: хочет возобновить Министерство молодежи и спорта

Украина отказывается платить "Газпрому" штраф, переговоры продолжаются

Нацбанк призвал Кабмин возобновить сотрудничество с МВФ

«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом

«Метинвест» в прошлом году сократил прибыль на 76%

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Советские водительские удостоверения со следующего года станут недействительными

Столичная Госавтоинспекция информирует, что с 1 января 2014 года прекращают свое действие удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Главного правления МВД Украины в г. Киеве, с 6 декабря 2012 года вступил в силу Закон Украины от 20 ноября 2012 года №5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее социальный статус».

Согласно пункту 1 раздела V данного закона, для замены удостоверения водителя необходимо обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ, при себе иметь следующие документы:

1. Удостоверение водителя на бланке, утвержденном органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик.

2. Паспорт гражданина Украины (при наличии – загранпаспорт или его копию).

3. Экзаменационную карточку водителя.

4. Медицинскую справку установленного образца о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.

5. Две цветных фотокарточки размером 3,5 х 4,5 см.

6. Квитанцию об уплате за бланочную продукцию и услуги Госавтоинспекции.

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«ПриватБанк» разместил 5-летние евробонды на 175 млн долл. с доходностью 10,875% - источник

Крупнейший по размеру активов в Украине «ПриватБанк» осуществил размещение пятилетних евробондов на 175 млн долл. с доходностью 10,875% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Организаторами выпуска, о планах которого банк сообщил мировому финансовому сообществу в начале текущей недели, стали Credit Suisse, JP Morgan и UBS.

Осуществив это размещение, «ПриватБанк» стал вторым с начала года украинским банком, вышедшим на международные рынки капитала.

В январе государственный «Укрэксимбанк», первым из украинских заемщиков, разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. с купоном 8,75% годовых.

На прошлой неделе «ПриватБанк» сообщил о планах в 2013 году увеличить прибыль на 30% - до 2 млрд грн.

По информации пресс-службы, банк в текущем году также планирует нарастить активы на 10-15% и увеличить количество транзакций на 30-40% (на сегодня среднее количество транзакций в банке составляет 2,1-2,5 млн в сутки). В планах банка открытие более 200 новых отделений в Украине и более 50 - за рубежом, а также установка 5 600 новых терминалов самообслуживания, в результате чего сеть таких мини-банков вырастет до 12 тысяч.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составлял 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу World`s Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

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Украина заключила контракт с немецкой RWE на импорт 5 млрд куб. м газа

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть не планирует повышать цену на газ для внутренних потребителей, поскольку цена на голубое топливо и так является самой высокой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов в пятницу, 22 февраля.

«Мы цены на газ для населения, для промышленности, повышать не будем», - подчеркнул В.Янукович, уточнив, что население платит реальную цену за голубое топливо.

По словам главы государства, цена на газ для Украины является одной из самых высоких в мире, поскольку страна платит за тысячу кубометров 520-530 долларов.

«Мы берем все убытки сегодня, они приблизительно составляют сегодня 500 млн долл. в месяц, мы берем все убытки на государство и конкретно на НАК «Нафтогаз Украины», - сказал В.Янукович.

Так глава государства отметил, что Украина три года подряд повышает собственную добычу газа и сокращает его потребление.

«Кстати, мы сократили потребление газа с 41 млрд почти до 20 млрд», - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, В.Янукович отметил то, что фактически уже заключены договоры на три завода по производству синтетического газа, на которых будет производиться переработка угля в газ.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

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Газотранспортная система Украины будет не продана, а передана в аренду - Янукович

Президент Виктор Янукович заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов

«Мы впритык подошли к такому решению... Но когда оно будет принято, пока нельзя однозначно сказать», - отметил В.Янукович

«Но мы стремимся завершить переговоры в первом полугодии», - уточнил президент, добавив, что отечественная ГТС с имеющимися газохранилищами на 35 млрд куб. м газа является уникальным объектом.

Глава государства особо подчеркнул, что когда стороны согласуют все детали, тогда власть более подробно расскажет о достигнутых договоренностях.

«Мы не будем принимать решение кулуарно», - сказал В.Янукович.

По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а ее аренде, что даст более эффективно ее использовать и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

«Мы трубу не будем никому продавать, скорее всего, она останется в государстве... эта труба будет передана в аренду. Мы будем зарабатывать деньги, чтобы нам хватало на содержание этой трубы, чтобы разделить ответственность с нашими партнерами и получить гарантии прокачки необходимых объемов газа", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия продвинулись в переговорах о создании двустороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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Верховная Рада приняла заявление о евроинтеграционных устремлениях Украины

Верховная Рада приняла заявление “О реализации евроинтеграционных устремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 315 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За принятие заявления в полном составе не голосовала фракция КПУ.

Документ поддержали 149 народных депутатов от Партии регионов, 83 — от “Батькивщины”, 34 — от «УДАРа», 33 — от “Свободы” и 16 внефракционных.

В заявлении Верховная Рада взяла на себя обязательство обеспечить выполнение рекомендаций относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, изложенных в резолюциях Европейского парламента и выводах Совета ЕС, одобренных 10 декабря 2012 года на заседании министров иностранных дел государств - членов ЕС.

Также народные депутаты заявляют, что будут содействовать полному выполнению согласованных с Европейским Союзом мер, прежде всего, в рамках Повестки дня ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, и обеспечат ратификацию изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Кроме того, Верховная Рада активизирует деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, в частности тех, которые предусмотрены соответствующей Общегосударственной программой адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года № 1629-IV, а также тех, которые относятся к сфере реформирования судебной системы, системы криминальной юстиции, а также избирательного законодательства, учитывая рекомендации, которые содержатся в Заключительном отчете Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и выводах Венецианской комиссии.

В то же время Верховная Рада призывает Европейский Союз и его государства-члены как только украинская сторона продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, определенных в выводах Совета ЕС, и выполнит необходимые внутренние процедуры, обеспечить безотлагательное подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусмотрев возможность предварительного, еще до завершения процесса его ратификации всеми странами-членами ЕС, применения отдельных его положений, в частности, по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Кроме того, украинский парламент просит ЕС обеспечить неуклонное и полное выполнение Соглашения между Украиной и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз с целью реализации права граждан Украины на беспрепятственное передвижение по территории Европейского Союза, не унижая их чести и достоинства, принятие решения о переходе Украины к заключительной имплементационной фазе выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также введения для граждан Украины безвизового режима как только будут выполнены необходимые условия.

Также Верховная Рада призывает Евросоюз оказать адекватную экспертную и финансовую поддержку Украине в процессе подготовки к внедрению Соглашения об ассоциации, в первую очередь с целью адаптации экономики государства, регуляторной среды к функционированию в условиях углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

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Янукович признает ошибки: хочет возобновить Министерство молодежи и спорта

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что отдельное Министерство молодежи и спорта будет возобновлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

«Я признаю ошибку, когда объединили спорт и образование», – сказал В.Янукович. Поэтому, заявил Президент, будет возобновлено Министерство молодежи и спорта.

Он добавил, что проведенная раньше реорганизация «была не реорганизацией, это было полууничтожение тех структур, которые занимались спортом».

По словам Президента, физкультурой занимаются почти все, а спортом – лишь талантливая молодежь.

«Спорт необходимо любить, этим вопросом могут заниматься только профессионалы», – добавил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года В.Янукович своим указом создал Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины путем объединения Министерства образования и науки и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

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Украина отказывается платить "Газпрому" штраф, переговоры продолжаются

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина отказывается заплатить российскому газовому монополисту компании "Газпром" 7 млрд долларов штрафных санкций за недобор газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

"Мы отказали в выплате этих штрафных санкций. Сейчас мы ведем переговоры", - заявил В.Янукович

Также Президент отметил, что тот контракт, который существует между Украиной и РФ на поставку газа является несправедливым.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины В.Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как отметил Президент, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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Нацбанк призвал Кабмин возобновить сотрудничество с МВФ

Совет Национального банка Украины на вчерашнем заседании принял решение рекомендовать Кабинету министров разработать стратегию структурного реформирования экономики страны, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, стратегия реформирования экономики должна предусматривать приоритетную поддержку отраслей, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции в долгосрочной перспективе и минимально зависимых от внешних воздействий.

Также НБУ предлагает Кабмину содействовать возобновлению программы “стенд-бай” с Международным валютным фондом и привлечению средств других глобальных институтов (Всемирный банк, ЕС), а также обеспечить безусловное выполнение всеми субъектами хозяйствования норм действующего законодательства в части определения цен и тарифов исключительно в национальной валюте Украины.

«В 2012 году применялись меры, направленные на стимулирование кредитной деятельности банков. Была снижена учетная ставка и ставки по кредитам рефинансирования, активно проводились операции по поддержке ликвидности банковской системы путем предоставления кредитов рефинансирования и операции по покупке ценных бумаг, внедрены более гибкие требования к формированию банками обязательных резервов», – сказано в решении Совета НБУ. В то же время, согласно оценкам регулятора, кредитная активность банков восстанавливается недостаточно высоким темпами: прирост объемов кредитования банками реального сектора экономики за 2012 год составил 4,9%.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 27 февраля на расширенном заседании Кабинета министров представит Президенту Украины Виктору Януковичу программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики: повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционных условий, поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения, развитие отраслей по производству высокотехнологической продукции, структурная реформа в стратегических секторах, развитие экспортного потенциала. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики составит не менее 3%.

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«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом

Группа компаний «Газ Украина», ставшая известной после скандального приобретения футбольного клуба «Металлист», заявляет о консолидации своих активов под новым брендом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Создаваемый холдинг объединит под новым брендом, заменившим «Газ Украина», наиболее перспективные направления бизнеса», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что группа ведет переговоры с рядом крупных международных нефтяных холдингов и трейдеров по формированию стратегического альянса и совместной реализации инвестиционной программы.

«В настоящее время ведется работа по переводу компаний группы на международные стандарты финансовой отчетности, продаже непрофильных активов и формированию более эффективной корпоративной структуры. В этой связи часть неключевых бизнесов группы будет закрыта или реорганизована», - говорится в сообщении.

В сообщении компании также отмечается, что новосозданная структура будет вести торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

«Бизнес группы прошел этап становления, и сейчас его масштабы требуют новых подходов к формированию структуры владения и управления, открывая возможности для международных партнерств», - цитирует пресс-служба слова основателя компании «Газ Украина» Сергея Курченко.

«Уже сегодня значительная часть нашего оборота приходится на внешние рынки - Россию, Беларусь, Казахстан. Мы продолжим развивать инвестиционные программы группы, в том числе рассматриваем возможность выхода в область нефтепереработки», - отмечается в сообщении пресс-службы с ссылкой на слова С.Курченко.

Справка УНИАН. Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сегодня группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

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«Метинвест» в прошлом году сократил прибыль на 76%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 454 млн долл., что на 76% меньше по сравнению с 2011 годом.

Об этом говорится в отчете по предварительным финансовым результатам за полный 2012 год, обнародованном на сайте компании.

Согласно отчету, в 2012 году по сравнению с 2011 консолидированная выручка снизилась на 11% - до 12,57 млрд долл., что обусловлено падением выручки Металлургического дивизиона и Горнодобывающего дивизиона на 12% и 10%, соответственно. Скорректированный показатель EBITDA за этот период снизился на 44% - до 1,99 млрд долл. Суммарный размер кредитов и займов составил 4,04 млрд долл., денежные средства и их эквиваленты - 530 млн долл. Капитальные затраты снизились на 36% - до 751 млн долл.

В отчете сообщается, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали снизилось на 13% - до 12,459 млн тонн, добыча коксующегося угля выросла на 3% - до 11,623 млн тонн, производство железорудного концентрата – на 1% - до 36,224 млн тонн.

Как сообщает компания, данные показатели являются предварительными, не были предметом аудита или проверки и могут отличаться от годового финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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