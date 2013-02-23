Лидеры ЕС надеются, что саммит с Украиной будет успешным

Брюссель. Лидеры Евросоюза надеются, что саммит Украина-ЕС позволит создать условия для подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлениях президента Европейского совета Германа Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, распространенных вчера.

“Ключевая часть саммита будет сфокусирована на необходимых шагах для создания правильных политических условий, и я надеюсь, что саммит подтвердит определенные обязательства”, - заявил президент Европейского совета.

“План дальнейшего развития наших отношений – Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли – перед нами, и шаги и критерии для его подписания четко определены. Решительные действия и конкретные реформы, которые консолидируют ценности и принципы Соглашения об ассоциации в Украине – необходимы. Мы используем саммит для возобновления наших совместных обязательств этой повестки дня”, - сказал Ж.М.Баррозу.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.

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