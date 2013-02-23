Азаров: в скором времени в Украине будет контрактная армия

В скором времени в Украине будет контрактная армия.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"В современном мире нет альтернативы контрактной армии. Настолько возросла сложность техники, технологий, систем ведения военных действий, что все это требует профессиональной подготовки и сохранения качества этой подготовки на протяжении ряда лет. Поэтому таким требованиям может отвечать только профессиональная армия. Поэтому мы к этому подходим, и в скором времени в Украине такая армия будет», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что Министерство обороны планирует в течение двух лет осуществить переход к профессиональной армии.

«Предусматривается осенью 2013 года осуществить крайний призыв на срочную военную службу и переход отечественного войска на комплектование по контракту. Поэтому, по нашим прогнозам, уже осенью 2014 года будут увольняться в запас последние срочники», – отметил генерал-полковник В.Замана.