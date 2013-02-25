Сегодня в Брюсселе состоится саммит Украина - Европейский Союз

В понедельник, 25 февраля, Президент Украины Виктор Янукович во главе украинской делегации осуществит визит в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия в XVI саммите Украина - Европейский Союз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, сторону ЕС на саммите будут представлять Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануель Баррозу.

Регулярные саммиты Украина - ЕС являются ключевым элементом двустороннего диалога, который позволяет сторонам на наивысшем политическом уровне подытоживать текущие результаты сотрудничества, определять приоритеты партнерства и согласовывать последующие общие шаги, отметили в пресс-службе.

Главной темой для обсуждения во время нынешнего саммита станет перспектива заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и шагах, какие стороны планируют осуществить с целью ее подписание на Вильнюсском саммите инициативы «Восточное партнерство» в конце ноября этого года, отмечается в сообщении.

Особое внимание во время встречи будет посвящено перспективам внедрения безвизового режима поездок граждан нашего государства в Европейский Союз и прогрессу Украины в выполнении соответствующего Плана действий.

В рамках мероприятия стороны также обсудят пути активизации секторного сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики.

В повестке дня встрече на наивысшем уровне будет стоять пакет вопросов международного и регионального сотрудничества. Учитывая текущее председательство нашего государства в ОБСЕ планируется обсуждение возможных параметров взаимодействия с ЕС в контексте поддержки реализации приоритетов украинского председательства, сообщили в пресс-службе.