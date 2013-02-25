Минобороны России для перевооружения ЧФ РФ просит урегулировать таможенные процедуры

Министерство обороны России обратилось к Минобороны Украины с просьбой урегулировать таможенные процедуры, необходимые для перевооружения Черноморского флота.

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Павел Лебедев на брифинге в военном учебном центре «Десна» (Черниговская область), сообщили УНИАН в пресс-службе МОУ.

«Министерство обороны России обратилось с тем, что они планируют проводить перевооружение своего Черноморского флота и попросило урегулировать вопрос таможенных процедур», - сказал П.Лебедев.

Министр отметил, что вопрос таможенных процедур не лежит в компетенции оборонного ведомства, поэтому Минобороны оформит соответствующие документы и передаст их в министерство доходов и сборов, в Кабинет министров и в министерство финансов.

«Желание России понятно, ведь технологии идут вперед и желание перевооружить свой флот - справедливое. Поэтому необходимо решить все вопросы на законодательном уровне, учитывая интересы, в том числе, Украины как внеблоковой страны», - подчеркнул министр.

П.Лебедев также сообщил, что Украина и Россия планируют обновить состав рабочих групп, которые занимаются вопросами базирования Черноморского флота РФ.

«Соглашение относительно ЧФ РФ подписано уже 18 лет тому назад, создано около 80 рабочих групп и всевозможных подкомиссий, но масса текущих вопросов на сегодняшний день не решены. Мое мнение, что эта проблема прячется в угол и не было желания ее решать», - отметил министр, рассказывая о результатах встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

П.Лебедев подчеркнул. что стороны договорились пересмотреть состав действующих рабочих групп для активизации их деятельности по вопросам базирования ЧФ РФ в Крыму.

Украинский министр кроме того сообщил, что оборонные ведомства Украины и России изучают вопрос общего строительства жилья в Крыму для военнослужащих двух стран.

Также, по словам П.Лебедева, украинская сторона озвучила вопрос пенсий для военнослужащих.

«Украинская сторона затронула вопрос, чтобы военнослужащие российской армии, уволенные в запас, и желающие оставаться жить в Украине, должны иметь возможность получать пенсию на территории Украины», - сказал руководитель Минобороны.

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