ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Глава OTP Bank (Украина): "Банки поняли, что больше не могут продолжать "депозитную гонку"» пишет: Если вы смотрите на рекламу 32% годовых, и вам хочется воскликнуть "доколе" — значит вы — банкир. Тамашу Хак-Ковачу, главе украинского ОТП Банка, тоже хочется. Но он-то как раз знает, "доколе". А еще он знает, как могут ограничить наличные платежи, заработают ли банки на комиссионных доходах и как строить свою стратегию в условиях отсутствия стратегии у страны…

http://delo.ua/opinions/glava-otp-bank-ukraina-banki-ponjali-chto-bolshe-ne-mogut-pro-198081/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евросоюз дает последний звонок», в котором пишет: Сегодня в Брюсселе состоится саммит Украина—ЕС, который не был проведен в 2012 году из-за проблем с соблюдением украинской властью демократических стандартов. Ситуация в этой сфере так и не улучшилась, но Киев подготовил почву для заявлений об успехе встречи — по ее итогам должен быть подписан кредитный договор о выделении Украине 610 млн евро. В Европе между тем подчеркивают, что главная задача саммита — не финансовая сделка, а попытка передать президенту Виктору Януковичу "последний сигнал" о необходимости срочных изменений в стране…

http://kommersant.ua/doc/2134452

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерно обернут в ценную бумагу», в котором пишет: Аграрии могут получить новый инструмент привлечения средств — совет Нацбанка предложил разработать механизм электронных складских свидетельств на зерно. Их внедрение позволит организовать полноценную биржевую торговлю ценными бумагами на зерно, но такие инструменты будут краткосрочными. Спрос на них будет зависеть от возможности заработка на этих бумагах, то есть от цены и ликвидности рынка…

http://kommersant.ua/doc/2134469

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«Сегодня» в публикации «Украинский учитель покорил Microsoft - компания зовет его на работу, а наше Минобразования молчит» пишет: Преподаватель информатики из Днепропетровского лицея №100 Евгений Мотурнак недавно победил в конкурсе компании Microsoft, обойдя 50 конкурентов из Европы. Наш земляк покорил экспертов IT-гиганта, создав программу, позволяющую школьникам моделировать электрические схемы. Это позволит юным физикам сначала создать безошибочную цепь постоянного тока, а потом уже приступать к ее сборке в реальности на лабораторных работах. В ближайшее время разработка появится в интернет-магазине приложений Microsoft…

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/Ukrainskiy-uchitel-pokoril-Microsoft-kompaniya-zovet-ego-na-rabotu-a-nashe-Minobrazovaniya-molchit-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковская распродажа: украинские банки меняют "гражданство"» пишет: В ближайшие годы число банков сократится втрое, и в топ-10, пожалуй, останутся только украинские и российские. По итогам 2012 года доля иностранного капитала в отечественной банковской системе сократилась на 1,5%. Основными причинами скоропостижного бегства иностранных инвесторов эксперты называют обманутые ожидания и отсутствие перспектив…

http://economics.unian.net/rus/news/158520-bankovskaya-rasprodaja-ukrainskie-banki-menyayut-grajdanstvo.html

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: промпроизводство ушло вниз, "энергетическая" приватизация почти стартовала, ГТС пойдет в аренду России, Украина может выйти из ЕЭС» пишет: Эта неделя оказалась довольно бедной на какие-то заметные экономические события. Среди них можно назвать обнародование некоторых макроэкономических данных, в частности промпроизводства и результаты деятельности банковской системы в январе, почти старт большой приватизации в этом году, а также конечно же «газовые» вопросы…

http://economics.unian.net/ukr/news/158537-balans-tijnya-promvirobnitstvo-pishlo-vniz-energetichna-privatizatsiya-mayje-startuvala-gts-pide-v-orendu-do-rosiji-ukrajina-moje-viyti-z-ees.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Нефтяники просят монополию на белорусском рынке» пишет: По информации «Известий», пять крупнейших российских нефтяных компаний попросили президента закрепить за ними монопольное право поставок нефти в Белоруссию. Экспорт в соседнюю республику — одно из самых рентабельных направлений бизнеса российских компаний. При возникновении конкуренции между отечественными поставщиками белорусы получат дополнительный козырь для выбивания преференций от России. Это может обернутся миллиардными убытками для казны, утверждают крупнейшие корпорации. В такой сценарий не верят Минэнерго и ФАС, выступившие за свободную конкуренцию между отечественными компаниями. Окончательное решение останется за президентом…

http://izvestia.ru/news/545542

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Также «Известия» в публикации «Греф построит Международный финансовый центр за счет пенсионеров» пишут: В правительстве одобрили проект Сбербанка по созданию МФЦ, но взамен обещают оставить проект практически без бюджетных средств. Упор сделают на пенсионные источники денег…

http://izvestia.ru/news/545571

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«Ведомости» в публикации «Больше всего дорог в Москве строят компании друзей президента» пишут: В 2011-2012 гг. на торгах было разыграно 150 заказов на строительство дорог и мостов на 182,4 млрд руб., сообщил представитель департамента строительства Москвы. «Ведомости» проанализировали подряды на дорожное строительство в Москве в 2011-2013 гг., в расчет брались подряды стартовой ценой свыше 300 млн руб. Две трети таких подрядов — на 123,4 млрд руб. — получили четыре крупнейшие компании: АРКС Геннадия Тимченко, «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, НПО «Космос» и «Ингеоком»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9448572/vsem_druzyam_podryad

(УНИАН)