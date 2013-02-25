В Брюсселе начался саммит Украина – ЕС

В Брюсселе начался 16-й саммит Украина – Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, в саммите принимают участие Президент Украины Виктор Янукович, Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Основными темами собрания станут вопросы реализации Украиной реформ, необходимых для подписания в этом году Соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничества в энергетической сфере, а также – международные вопросы, в том числе урегулирование приднестровского конфликта, отношения с Минском и Москвой.

В рамках саммита стороны планируют подписать седьмой совместный отчет о выполнения Меморандума о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, меморандум о взаимопонимании и кредитном соглашении о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в 610 млн евро, а также административную договоренность о неформальном диалоге по вопросам бизнес-климата.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС в своем заключении от 10 декабря 2012 года отметил возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до запланированного на ноябрь Вильнюсскому саммита “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах совершенствования избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основной темой саммита Украина-ЕС будут реформы