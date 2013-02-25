От Киева к маю ожидают «конкретного прогресса» в выполнении условий для ассоциации с ЕС

Брюссель. Лидеры Украины и Европейского Союза надеются на достижение Киевом к началу мая прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в совместном заявлении 16-го саммита Украина-ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе.

“Лидеры приняли во внимание шаги, предпринятые Украиной к этому времени, и надеются на достижение ею конкретного прогресса к началу мая 2013 года”, - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что лидеры подтвердили свою преданность подписанию парафированного Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только Украина продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах: реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

“Для достижения этой цели Украина настроена действовать в соответствии со сферами/положениями, определенными в заключении Совета ЕС по иностранным делам от 10 декабря 2012 года”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС в своем заключении от 10 декабря 2012 года отметил возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной к запланированному на ноябрь Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах совершенствования избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.