Эстония поддерживает дальнейшую евроинтеграцию Украины – премьер-министр Ансип

Эстония поддерживает дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, обнародованном на эстонском «Радио 4» по случаю сегодняшнего саммита Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По словам А.Ансипа, саммит Украина–ЕС является шагом в ряде очень решающих событий для будущего Украины. «Большинство украинцев хотят присоединиться к Европейскому Союзу и, в то же время, находятся силы, которые пытаются этому помешать», - отметил премьер-министр Эстонии и добавил, что обязанность Эстонии и ЕС помочь Украине на пути интеграции в ЕС, и очень важным является продолжение открытого диалога на всех уровнях.

Как положительный отмечается факт посещения накануне саммита Украина-ЕС нашего государства Комиссаром ЕС по вопросам расширения Штефаном Фюле. Эстония положительно оценивает то, что к саммиту Восточного партнерства, который состоится осенью, Украиной определены основные задачи и имплементационный план для их реализации, Верховной Радой принята декларация об интеграции в Европейский Союз.

«Все свидетельствует о том, что к осеннему саммиту в Вильнюсе все условия могут быть выполнены и мы с Украиной сможем подписать и частично внедрить Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашении о зоне свободной торговли – это самая лучшая возможность на пути интеграции в ЕС”, - считает А.Ансип.