Янукович: "Мой разговор с руководством ЕС дает мне основания для оптимизма"

Брюссель. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодняшние встречи в Брюсселе настраивают его оптимистично относительно дальнейшего евроинтеграционного продвижения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу пресс-конференции в Брюсселе.

"Мой разговор с руководством Европейского Союза дает мне основания для оптимизма", - подчеркнул В.Янукович.

Он выразил благодарность Г.Ромпею и Ж.Баррозу за откровенную и конструктивную дискуссию и пожелания в его адрес. "Сегодняшний день является знаковым для наших отношений", - сказал он. По его словам, основной темой саммита был вопрос о повестке дня на текущий год, а именно - о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите в ноябре этого года.

"Мы подтвердили общую настроенность приложить все усилия для подписания этого соглашения во время саммита Восточного партнерства, который состоится в Вильнюсе в ноябре этого года", - подчеркнул он.

В.Янукович подтвердил, что Украина настроена на реформирование избирательного законодательства, на реформу судебной системы и в других сферах, о которых говорили в ЕС.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Украины Дария Чепак, встреча В.Януковича с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу длилась более 2 часов.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

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