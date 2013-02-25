В Брюсселе рассказали, когда возможен безвизовый режим с Украиной

Брюссель. Лидеры Украины и Европейского Союза подтвердили свои обязательства относительно дальнейшей либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении 16-го саммита Украина-ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе.

“Они (лидеры Украины и ЕС – УНИАН) уделили особое внимание мобильности граждан, подтверждая совместные обязательства продвигаться к безвизовому режиму в установленном порядке, как только будут созданы условия для хорошо управляемого и безопасного передвижения людей”, - написано в заявлении.

Стороны отметили прогресс Украины в реализации первой фазы Плана действий по либерализации визового режима, а также выразили надежду на скорейшее вступление в силу соглашения о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

23 июля 2012 года Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз, которое предусматривает расширение категорий граждан, которые смогут получать визы по упрощенной процедуре, а также устанавливает критерии для выдачи многократных долгосрочных виз украинским гражданам. В данное время этот документ находится на ратификации в Европарламенте и Верховной Раде Украины.

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