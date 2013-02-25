Анонс на 26 февраля

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «26 февраля столицу ожидает транспортный коллапс! Пригородные маршрутки прекращают свою работу». 26 февраля 7 предприятий, осуществляющих перевозку по пригородным маршрутам, прекратят свою работу. Более 300 автобусов одновременно не выйдут на свои маршруты. Десятки тысяч жителей Киевской области не смогут добраться на работу в Киев. Перевозчики, десятилетиями возившие пассажиров, заявляют, что их лишили права работать. Акция пройдёт в знак протеста против фальсификаций конкурса на права транспортных перевозок под покровительством одного из руководителей Киевской обладминистрации. В этот же день перевозчики, совместно с «Объединением Богдана Хмельницкого», проведут акции протеста на Европейской площади, около Генеральной прокуратуры и здания КОДА с требованием провести открытый и честный конкурс на право перевозки пассажиров. Участники пресс-конференции заявят, сколько времени продлится акция и до какой черты готовы дойти перевозчики.

* Круглый стол на тему: «Государственные закупки в Украине: масштаб злоупотреблений, пути решения, персоналии, регионы». Приглашены: Виктор Чумак, председатель Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли Украины, Борис Горбанский, директор Департамента госзакупок и госзаказа, Василий Цушко, председатель АМКУ и Петр Андреев, глава ГФИ Украины. Докладчики: Виктор Таран, директор Центра политических исследований и аналитики, Алексей Шалайский, гл.редактор портала «Наши Деньги», Алексей Хмара, президент Transparency International Украина, Виталий Шабунин, председатель Правления Центра противодействия коррупции, Наталья Лаврецкая, ОО «БРАМА», координатор проекта в Львовской области и др. Проект «Реализация методики общественного мониторинга - основа прозрачности государственных закупок» реализуется Центром политических студий и аналитики в рамках совместной иинициативы Pact Inc., МФ «Возрождение» и Фонда Восточная Европа.

* Национальный институт стратегических исследований, Исследовательский центр Словацкой ассоциации внешней политики, Украинский независимый центр политических исследований, при поддержке Slovak Aid проведут заседание рабочей группы «Национального Конвента Украины относительно ЕС» на тему: «Энергетическая стратегия Украины в контексте политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ». Участники: Андрей Ермолаев, Директор НИСИ, Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос», Вальтер Треттон, руководитель отдела "Энергетика. Окружающая среда. Транспорт" программ внешней помощи Представительства ЕС в Украине и др.

* В пресс-клубе Общественного совета при Госпредпринимательстве Украины "Закон и Бизнес" состоится дискуссия на тему: «Препятствия в развитии предпринимательства: экспертный взгляд». Вопросы: Чем может быть вредна проведенная в стране дерегуляция? Какие недостатки содержит законодательство о лицензировании? Нужна ли бизнесу сегодня социальная ответственность? Как работается предпринимателям в регионах? и др. Участники: первый зам.председателя Госпредпринимательства Александр Потимков, председатель Общественного совета Павел Михайлиди, председатели комитетов совета: председатель ВОО Общественный комитет транспортной безопасности Юрий Папировый, президент ВОО Украинская федерация профессионалов безопасности Сергей Шабовта, президент-председатель правления Украинского союза пожарной и техногенной безопасности Борис Платкевич, президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности Татьяна Павлюк и координатор региональных экспертных групп Общественного совета Валерий Ветров.

* Состоится презентация двухтомного издания «Финансовые и кредитные учреждения Украины конца XIX, начала ХХ века».

* Под председательством министра социальной политики Украины Наталии Королевской состоится селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и руководством АРК Крым по погашению задолженности по уплате единого и страховых взносов. В совещании также примут участие представители других центральных органов исполнительной власти.

* Пресс-конференция на тему: «Первые итоги саммита Украина ЕС». Участники: Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра "Перспектива", Александр Палий, политолог, експерт-международник.

12-30 - Круглый стол на тему: "Какие законы нужны рынку недвижимости". Организатор - ОО "Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью". Участники: Алексей Амфитеатров, председатель Совета Украинского общества оценщиков (УОО) Светлана Бовсуновская, вице-президент Лиги экспертов Украины, Александр Бондаренко, президент ФИАБСИ-Украина, Андрей Гусельников, президент Лиги экспертов Украины; Генрих Людкевич - президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью ("Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

* Пресс-конференция на тему: "Итоги Саммита Украина-ЕС и перспективы отношений глазами независимых экспертов". Организатор - Институт Евро-Атлантического сотрудничества. Участники: Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, Игорь Жданов, президент аналитического центра "Открытая политика"; Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кризис в грибной отрасли Украины: шампиньонов больше не будет?". Речь пойдет о кризисе в грибной отрасли Украины, который возник в результате действий налоговой службы. Крупнейший отечественный производитель компоста для выращивания шампиньонов в Украине и странах СНГ может приостановить свою деятельность из-за требований налоговой. Подробная информация, документы и материалы будут предоставлены во время пресс-конференции. Участники: генеральный директор ООО «Микоген-Украина» Мирослав Загорский, председатель совета директоров ассоциации «Союз грибопроизводителей Украины» Сергей Кравчук, директор информационного агентства УМДИС Максим Енченко.

* Состоится презентация исследования по бывшей промышленной зоне по ул. Фрунзе 35 и дискуссию на тему: "Город в постиндустриальную эпоху. Какое будущее у киевских промзон?". Организатор - Представительство Фонда им. Генриха Белля в Украине.

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