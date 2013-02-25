Баррозу в очередной раз напомнил Украине, что нужно определяться: ТС или ЕС

Брюссель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркивает невозможность одновременного членства Украины в Таможенном союзе и подписании Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина – ЕС в Брюсселе.

“Что мы должны говорить четко - это то, что одна страна не может быть одновременно членом Таможенного союза и иметь глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским Союзом. Это невозможно. Однако я верю, есть прагматичные пути для решения этого вопроса”, - сказал президент Еврокомиссии.

Ж.Баррозу отметил, что Президент Украины Виктор Янукович четко заявил о стратегических отношениях Украины с Евросоюзом. Он приветствует это заявление, сделанное украинским Президентом на пресс-конференции.

При этом Президент Еврокомиссии подчеркнул, что окончательное решение относительно того, быть членом Таможенного союза или же иметь зону свободной торговли с ЕС, должно быть принято Киевом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле заявил, что Украина будет максимально использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что курс Украины на евроинтеграцию является неизменным, но страна не может игнорировать других соседей.

В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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