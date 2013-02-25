Янукович обещает отчитаться перед ЕС о прогрессе в либерализации визового режима

Брюссель. Украина в ближайшее время представит доклад о выполнении первого этапа Плана действий по либерализацию визового режима с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на совместной с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина фактически завершила выполнение первого этапа Плана действий по либерализации визового режима, вскоре мы представим на рассмотрение Европейской комиссии свой последний доклад относительно прогресса в этой сфере", - сказал он.

В.Янукович надеется, что это откроет путь для принятия Европейским Союзом решения о переходе ко второй фразе выполнения Украиной указанного плана действий.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

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