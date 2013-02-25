ТОП-10 (25 февраля)

«Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского НПЗ

Суд возбудил дело о банкротстве «Черноморнефтегаза»

Минагропрод обсуждает с «Ростсельмашем» возможность совместного производства сельхозтехники

Кабмин создал рабочую группу по поддержке ГМК

Евросоюз предоставит Украине кредит на 610 млн евро

Госдолг Украины в январе вырос на 2,3%

Минфин выплатил 59,6 млн долл. по евробондам 2011 года

Ставицкий заявил о возможности поставок из Европы 30 млрд кубов газа

От Киева к маю ожидают «конкретного прогресса» в выполнении условий для ассоциации с ЕС

Янукович: "Мой разговор с руководством ЕС дает мне основания для оптимизма"

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«Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского НПЗ

Группа компаний «Газ Украина», работающая на рынке сжиженного газа Украины, проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов, ответила компания на запрос агентства УНИАН.

«Потенциально интересны Одесский и Лисичанский НПЗ», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания планирует уже в 2013 году завершить консолидацию своих активов под новым брендом и составить финансовую отчетность по международным стандартам после завершения формирования холдинга.

На вопрос УНИАН о существовании финансовой отчетности компании по национальным стандартам за 2012 год, «Газ Украина» сообщила, что такая отчетность не существует.

«За 2012 год – не существует», - сказано в сообщении.

Также компания сообщила, что и дальше будет оставаться на рынке сжиженного газа, а также в этом году планирует увеличить свою долю до 20%.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 февраля 2013 года группа компаний «Газ Украина», ставшая известной после скандального приобретения футбольного клуба «Металлист», заявила о консолидации своих активов под новым брендом.

Антимонопольный комитет Украины намерен проверить информацию о том, что компания «Газ Украина 2009» занимает фактически монопольное положение на рынке поставок сжиженного газа.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

Лисичанский НПЗ, который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

Одесский НПЗ (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

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Суд возбудил дело о банкротстве «Черноморнефтегаза»

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым возбудил дело о банкротстве крупного украинского добытчика газа - Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым).

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Общество с ограниченной ответственностью «Укрресурскомплект» обратилось в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с заявлением о возбуждении дела о банкротстве Публичного акционерного общества «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» как неспособного своевременно выполнять свои обязательства перед кредитором в размере 662,735 тыс. грн», - сказано в постановлении.

Постановлением Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 17 января 2013 года возбуждено производство по делу.

Рассмотрение дела назначено на 26 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Минагропрод обсуждает с «Ростсельмашем» возможность совместного производства сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обсуждает с крупнейшим российским производителем сельскохозяйственной техники — компанией «Ростсельмаш» возможность организации совместного производства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Стороны обменялись мнениями о состоянии дел в машиностроении, в частности, о проблемных вопросах «Ростсельмаша» на рынке техники в Украине и о возможности организации здесь совместного производства техники», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что на переговорах была достигнута предварительная договоренность о разработке проектов совместного производства на территории Украины высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов и тракторов.

«Проекты будут представлены украинской стороне до конца марта», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля был подписан меморандум о сотрудничестве между отраслевыми ассоциациями Украины и Германии о привлечении немецких компаний к возрождению украинского сельскохозяйственного машиностроения.

По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

В начале ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году

Справка УНИАН. «Ростсельмаш» – это группа компаний, состоящая из 13 предприятий со сборочными производствами, расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане. Совокупный оборот компании составляет более 1 млрд. долл. «Ростсельмаш» занимает прочные позиции в пятерке крупнейших мировых производителей сельхозтехники.

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Кабмин создал рабочую группу по поддержке ГМК

Кабинет Министров Украины принял решение о создании рабочей группы по обработке вопросов предоставления государственной поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК).

Текст соответствующего постановления Кабмина №114 от 11 февраля 2013 года размещен на правительственном портале.

Согласно сообщению, также Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому основной ее задачей будет проведение анализа и изучение вопросов предоставления господдержки предприятиям ГМК, рассмотрение и изучение проблемных вопросов, связанных с их деятельностью, а также подготовка рекомендаций по определению путей, механизмов и способов их решения.

Также группа будет заниматься содействием обеспечению координации работы предприятий ГМК с целью недопущения снижения объемов производства продукции, подготовкой предложений относительно совершенствования нормативно-правовой базы в сфере обеспечения деятельности предприятий, повышения эффективности деятельности и устранения отрицательных факторов, препятствующих стабильной работе предприятий ГМК.

В состав рабочей группы вошли представители правительства, предприятий и ассоциаций, при этом данная рабочая группа является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки предприятий горно-металлургического комплекса. По его словам, правительство должно «обеспечить подготовку предложений по повышению эффективности деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в частности, проработать вопрос предоставления государственной поддержки таким предприятиям».

Ранее, 5 февраля, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.

Справка УНИАН. В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чугуна – на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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Евросоюз предоставит Украине кредит на 610 млн евро

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, меморандум был подписан в рамках 16-го саммита Украина - ЕС.

Меморандум подписали министр финансов Украины Юрий Колобов и председатель Национального банка Украины Игорь Соркин, а также ответственный за экономические и монетарные вопросы вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.

Меморандумом, в частности, определяется порядок траншей кредита, который установлен в таких суммах: 100, 10, 250 и 250 млн евро, система мониторинга реализации программы, а также срок ее реализации, установленный в 2,5 года с момента вступления меморандума в действие.

При этом в меморандуме определено, что условием выделения средств будет, в частности, заключение Еврокомиссии об удовлетворительном сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.

Кроме того, стороны подписали кредитное соглашение, которым устанавливается срок погашения кредита в 15 лет, процедура определения процентных ставок, а также условия погашения кредита.

Кредитное соглашение сможет вступить в силу не позднее, чем в течение 12 месяцев с момента его подписания.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина ожидает получить финансовую поддержку в размере 610 млн евро в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, кредитное соглашение на получение займа разработано и согласовывается сторонами. Финансирование будет предоставлено для поддержания стабильности украинской экономики отдельными траншами. До выдачи каждого транша Еврокомиссия вместе с представителями МВФ будет оценивать выполнение реформ в Украине, предусмотренных в разработанном и подписанном сторонами меморандуме о взаимопонимании.

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Госдолг Украины в январе вырос на 2,3%

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за январь 2013 года выросла на 2,3% - до 65,989 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в январе на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в январе т.г. увеличился на 0,3% – до 38,766 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 5,7%, до 25,836 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 0,2% – до 14,574 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 12,546 млрд долл., гарантированный внутренний – 2,025 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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Минфин выплатил 59,6 млн долл. по евробондам 2011 года

Министерство финансов Украины выплатило 59,625 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года, сообщается на сайте министерства.

В Минфине напомнили, что в феврале 2011 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего госзайма на сумму 1,5 млрд долл. с погашением в 2021 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

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Ставицкий заявил о возможности поставок из Европы 30 млрд кубов газа

Брюссель. Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

“У нас есть полная договоренность, и есть четкий план, который мы выполним в ближайшее время”, - сказал Э.Ставицкий, добавив, что речь идет о странах, которые находятся на западной границе Украины, в том числе Словакии, Венгрии, Польше.

Он заметил, что есть технические возможности поставок из Европы газа в объеме 30 млрд кубов, что полностью удовлетворяет потребности Украины в импортном газе. При этом цена такого газа будет соответствовать цене спотовых рынков.

Отвечая на вопрос, когда такая договоренность может быть реализована, Э.Ставицкий сказал: “В ближайшее время”.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

Напомним, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

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От Киева к маю ожидают «конкретного прогресса» в выполнении условий для ассоциации с ЕС

Брюссель. Лидеры Украины и Европейского Союза надеются на достижение Киевом к началу мая прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в совместном заявлении 16-го саммита Украина-ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе.

“Лидеры приняли во внимание шаги, предпринятые Украиной к этому времени, и надеются на достижение ею конкретного прогресса к началу мая 2013 года”, - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что лидеры подтвердили свою преданность подписанию парафированного Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только Украина продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах: реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

“Для достижения этой цели Украина настроена действовать в соответствии со сферами/положениями, определенными в заключении Совета ЕС по иностранным делам от 10 декабря 2012 года”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС в своем заключении от 10 декабря 2012 года отметил возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной к запланированному на ноябрь Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах совершенствования избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.

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Янукович: "Мой разговор с руководством ЕС дает мне основания для оптимизма"

Брюссель. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодняшние встречи в Брюсселе настраивают его оптимистично относительно дальнейшего евроинтеграционного продвижения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу пресс-конференции в Брюсселе.

"Мой разговор с руководством Европейского Союза дает мне основания для оптимизма", - подчеркнул В.Янукович.

Он выразил благодарность Г.Ромпею и Ж.Баррозу за откровенную и конструктивную дискуссию и пожелания в его адрес. "Сегодняшний день является знаковым для наших отношений", - сказал он. По его словам, основной темой саммита был вопрос о повестке дня на текущий год, а именно - о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите в ноябре этого года.

"Мы подтвердили общую настроенность приложить все усилия для подписания этого соглашения во время саммита Восточного партнерства, который состоится в Вильнюсе в ноябре этого года", - подчеркнул он.

В.Янукович подтвердил, что Украина настроена на реформирование избирательного законодательства, на реформу судебной системы и в других сферах, о которых говорили в ЕС.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Украины Дария Чепак, встреча В.Януковича с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу длилась более 2 часов.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

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