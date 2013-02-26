Между Россией и США нет новой холодной войны – Медведев

Москва. Новой холодной войны между Россией и США нет, несмотря на обострения отношений, страны совместно решают разные задачи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью бразильскому телеканалу «Глобу». Общение с бразильскими СМИ состоялось во время визита Д.Медведева на прошлой неделе в столицу Бразилии с рабочим визитом.

«Никакой холодной войны нет, условий для нее нет, но отношения между странами могут периодически обостряться. Это зависит от администрации, управленческих команд, которые стоят у власти, это зависит от позиции законодателей. Я могу, например, сказать по известному документу, который вы упомянули (акт Магнитского - УНИАН), что это же не только позиция Администрации Президента Обамы, но это позиция Сената», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что в России тоже была ситуация, когда позиции законодательной власти и исполнительной власти по каким-то вопросам не совпадали. По словам премьера, такие ситуации случаются и между РФ и США, однако нет никаких существенных оснований для холодной войны.

«Наоборот, мы сейчас способны решать совместно самые разные задачи и решаем их», - заявил он.

Говоря об акте Магнитского, Д.Медведев заявил: «Это абсолютно политизированная, надуманная, как у нас принято говорить, высосанная из пальца тема, когда ранее существовавший документ, документ антисоветский, направленный против Советского Союза, был заменен документом, носящим явно антироссийский характер».

«Под ним нет ничего! Но, к сожалению, отдельные проходимцы, которые вокруг этой темы крутятся, использовали соответствующую довольно сложную жизненную ситуацию с одним человеком, для того чтобы решить свои политические и коммерческие задачи», - подчеркнул российские премьер.

При этом Д.Медведев добавил, что это обостряет отношения РФ с США, но если были приняты такие решения, российская сторона была вынуждена ответить.

Кроме того, корреспондент издания поинтересовался у Д.Медведева, знает ли он Остапа Бендера и привез ли он белые штаны, чтобы прогуляться по Рио-де-Жанейро?

«У нас этого литературного героя уважают. Я занимаюсь очень скучными делами, я вынужден все время ходить в синих штанах. Но если бы такая возможность была, я бы с удовольствием прогулялся по Рио-де-Жанейро в белых штанах», - отметил Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, отношения между РФ и США обострились после того как Сенат Конгресса 6 декабря 2012 года принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

28 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получивший неофицальное название «закона Димы Яковлева» и ставший ответом России на принятый в США «акт Магнитского».