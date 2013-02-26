На выборах в Палату депутатов Италии выигрывает левоцентристская коалиция

Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани с минимальным преимуществом выигрывает выборы в итальянскую Палату депутатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт МВД страны.

После обработки информации со 100% национальных избирательных участков, левоцентристские силы получают 29,54%, правоцентристская коалиция экс-премьера Сильвио Берлускони - 29,18%. Согласно принятому в 2006 году закону, даже такая победа обеспечивает левым абсолютное большинство мест в Палате депутатов: партия или коалиция, лидирующая на выборах, получает сразу 55% кресел. Закон был принят коалицией С.Берлускони, но уже второй раз оборачивается против нее.

Эти данные не учитывают результатов голосования примерно 3 миллионов итальянских граждан за рубежом, которые поступят позднее. Однако, по мнению экспертов, недостающие данные уже не способны изменить общие результаты.

Общественное "Движение 5 звезд" известного блогера и сатирика Беппе Грилло получило 25,55%, центристский блок досрочно ушедшего в отставку премьера Марио Монти - 10,56% избирателей.

Принять участие в выборах были приглашены более 50 миллионов итальянцев, явка избирателей составила более 75%.