ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Экспорт украинской водки: кто, куда и сколько поставляет» пишет: По итогам 2012 года украинские компании экспортировали водки и спиртовых настоек на $157,4 млн. Крупнейший экспортер водки — холдинг Global Spirits…

http://delo.ua/business/eksport-ukrainskoj-vodki-kto-kuda-i-skolko-postavljaet-198176/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все вокруг народное», в котором пишет: В правительстве намерены решить проблему долгов по социальным выплатам, подтвержденных судами, путем признания их государственным долгом. Это позволит ежегодно резервировать средства на выплаты в госбюджете. Депутаты отмечают, что закон нужно принимать параллельно с сокращением количества льгот…

http://www.kommersant.ua/doc/2135344

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Разговор пошел на пользу» пишет: Вчера в Брюсселе прошел саммит Украина—ЕС. Европейские лидеры воздержались от жесткой публичной критики в адрес президента Виктора Януковича, однако высказали свои претензии во время встречи в формате "один на один"…

http://www.kommersant.ua/doc/2135182

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Деньги лежат под ногами» пишет: Киевская власть возвращается к практике земельных аукционов. В департаменте земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже подготовили документы по 12 участкам…

http://www.kommersant.ua/doc/2135333

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Также «Сегодня» в публикации «Новый порядок оформления недвижимости в Украине» пишет: Чтобы продать жилье, теперь надо доказать нотариусу, что оно ваше, и заплатить втридорога…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/zhile-moe.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минэнерго не хочет «перекрещивать» нефтяную и топливную трубы» пишет: Минэнерго и Минэкономразвития предложили альтернативные источники финансирования строительства магистральных нефтепродуктопроводов (НПП). Ведомства не одобряют идею «Транснефти» финансировать «топливные» проекты за счет тарифа на прокачку нефти и предлагают покрыть расходы с помощью инфраструктурных облигаций, проектного финансирования или концессионного соглашения. При таком сценарии в «Транснефти» не исключают «заоблачного» роста тарифов на услуги НПП…

http://izvestia.ru/news/545661

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«Ведомости» в публикации «Путин требует запретить рост коммунальных платежей более чем на 6% в год» пишут: Если законопроект будет принят, ЖКХ ждет инвестиционный голод, «Газпром» и энергетиков — снижение выручки…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9495251/skolko_stoyat_6

(УНИАН)