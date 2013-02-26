Грищенко говорит, что киевские «скорые» отвечают европейским стандартам

Станции скорой медицинской помощи в Киеве отвечают европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко во время посещения Киевской городской станции скорой медицинской помощи.

"Сегодня мы имеем этот диспетчерский пункт как образец того, что должно быть во всех крупных городах в несколько меньшем масштабе, где население меньше. Вместе с тем стандарты и техническое оснащение таких пунктов должны быть унифицированы и отвечать наивысшим стандартам. То, что мы сегодня увидели, практически такое же аналогично работает в Лондоне и других городах Европы", - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что сегодня служба экстренной медицинской помощи сталкивается с проблемами обеспечения правильной маршрутизации вызовов, повышения ответственности тех, кто работает в этой службе.

Вице-премьер подчеркнул, что государство будет обеспечивать финансирование для закупки транспортных средств для скорой медицинской помощи.

В то же время К.Грищенко отметил, что органы местной власти также должны искать финансовые возможности для обеспечения службы экстренной медпомощи.