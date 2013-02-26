Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк называет вчерашний саммит Украина-ЕС “саммитом последнего шанса”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на пресс-конференции.

«Президент Украины Виктор Янукович получил очень четкое виденье наших партнеров из Европейского Союза о том, что Украине безотлагательно нужно сделать, чтобы Украина подписала соглашение о политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом», - сказал А.Яценюк.

Он напомнил, что Украина в частности должна продемонстрировать прогресс относительно проблемы выборочного правосудия.

“Мы ожидаем того, что украинская власть безотлагательно начнет процесс решения вопроса относительно выборочного правосудия в Украине”, - сказал он, и добавил, что это в первую очередь касается экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Также Украина должна усовершенствовать свое избирательное законодательство, напомнил А.Яценюк.

“Принятие избирательного кодекса крайне необходимо уже сейчас, потому что мы находимся на пороге местных выборов в Киевский городской совет. Но принятие этого кодекса важно еще с точки зрения президентских выборов 2015 года”, - сказал он.

Кроме того, Украина должна провести реформы в сферах юстиции, правосудия и борьбы с коррупцией.

“Мы ожидаем, что украинское правительство немедленно внесет в парламент соответствующие проекты законов”, - сказал А.Яценюк и добавил, что данные законы должны быть рассмотрены в сжатые сроки, ведь до мая Украина должна продемонстрировать прогресс в решении всех вопросов.