МИД Украины: взаимодействие с ЕС по модернизации ГТС перешло в практическую фазу

В Министерстве иностранных дел Украины констатируют, что взаимодействие с Европейским Союзом по модернизации украинской газотранспортной системы перешло в практическую фазу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Можно констатировать, что взаимодействие с ЕС по модернизации украинской ГТС перешло в практическую плоскость”, - сказал он.

По его словам, ожидается, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности с международно-финансовыми институтами об условиях предоставления первого займа на реализацию первоочередного проекта по транзиту газа — реконструкция линейных сооружений газопровода “Уренгой-Помары-Ужгород”.

Кроме того, планируется проведение совместных круглых столов высокого уровня с целью продвижения развития регионального рынка газа с привлечением соответствующих государств ЕС, финансовых институтов и компаний.

Е.Перебийнис отметил, что с ноября 2012 года Украина совмещена с рынком газа ЕС благодаря эффективной поставке газа в обоих направлениях.

Он напомнил, что по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписан седьмой общий отчет о выполнении меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере энергетики, который подтвердил, что Украина как транзитное государство остается надежным партнером, который стремится обеспечивать стабильную и безопасную поставку газа в Европу.

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