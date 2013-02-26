Киев изучает предложение Москвы об отмене пошлины при ввозе товаров для ЧФ РФ

Киев изучает предложение Москвы об отмене оплаты пошлины при ввозе товаров для потребностей Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

“Урегулирование отдельных вопросов, связанных с процедурой перемещения грузов для потребностей Черноморского флота Российской Федерации через территорию Украины рассматривается соответствующими министерствами и ведомствами Украины”, - сказал он.

Относительно перспективы перевооружения и модернизации Черноморского флота, то, по его словам, этот вопрос сейчас находится на начальных стадиях обсуждения, и говорить о каких-то конкретных договоренностях на данном этапе рановато.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что Министерство обороны России обратилось к Минобороны Украины с просьбой урегулировать таможенные процедуры, необходимые для перевооружения Черноморского флота.

«Министерство обороны России обратилось с тем, что они планируют проводить перевооружение своего Черноморского флота, и попросило урегулировать вопрос таможенных процедур», - сказал П.Лебедев. При этом он отметил, что вопрос таможенных процедур не лежит в компетенции оборонного ведомства, поэтому Минобороны оформит соответствующие документы и передаст их в Министерство доходов и сборов, в Кабинет министров и в министерство финансов.