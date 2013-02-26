Совет ЕС в июне рассмотрит состояние выполнения обязательств Украиной - эксперт

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко считает, что ориентировочно в июне этого года Совет ЕС рассмотрит состояние выполнения Украиной обязательств для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Комментируя итоги саммита Украина-ЕС, который состоялся вчера в Брюсселе, эксперт отметил, что это мероприятие не принесло чего-то неожиданного.

Вместе с тем, по его словам, из того, что несколько удивило и заинтересовало, можно выделить то, что совместное заявление Украины и ЕС свидетельствует о том, что стороны четко проговорили возможные алгоритмы действий, а также установили конкретные часовые рамки.

А.Сушко напомнил, что согласно заявлению, украинская власть должна продемонстрировать ощутимый прогресс в ряде сфер до мая этого года.

Как он заметил, это снимает возможные спекуляции относительно того, что и когда Украине нужно сделать.

Он напомнил, что до саммита высказывались предположения, что украинская сторона предпримет какие-то символические шаги непосредственно перед саммитом Восточного партнерства в ноябре этого года, чтобы формально продемонстрировать свою готовность к подписанию Соглашения об ассоциации.

Вместо этого, отметил эксперт, теперь по результатам саммита четко установлено, что прогресс со стороны страны должен быть продемонстрирован уже до мая этого года и, заметил он, украинская сторона согласилась с этим пунктом.

Как отметил эксперт, после этого Совет ЕС ориентировочно в июне рассмотрит состояние готовности Украины к подписанию соглашения.

Он добавил, что в случае одобрительного решения технически можно будет выйти на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре этого года.

Эксперт добавил, что, если прогресса не будет, то, соответственно, в этом году соглашение подписано уже не будет.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре текущего года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

8 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичом в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле отметил, что Украина и ЕС не должны потерять шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина – ЕС сегодня в Брюсселе заявил, что Европейский Союз ожидает от Украины большего прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.