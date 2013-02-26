Анонс на 27 февраля

* Состоится расширенное заседание КМУ при участии Президента Украины Виктора Януковича. На заседание правительства также приглашены руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций.

* Пресс-конференция на тему: "Вероятность досрочного прекращения полномочий ВРУ. Правовые аспекты лишения депутатских мандатов народных избранников". Участники: Юрий Кармазин, народный депутат Украины VI созыва; Сергей Крыжановский, адвокат, заслуженный юрист Украины, глава ВОО "За народ Украины".

* Состоится II голландско-украинский форум тепличной индустрии "Тепличное производство в Украине: Финансовые инструменты и внедрение инновационных энергосберегающих технологий". Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство AgriEvent. Участники: советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов в Украине Эверт Ян Краенбринк, исполнительный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Александр Вержиховский, президент ассоциации «Теплицы Украины» Евгений Чернышенко, советник по инвестициям отдела агробизнеса представительства Международной финансовой корпорации в Украине Вадим Кодрян и др.

* Пресс-конференция на тему: «Почему не выполняются положения нового Таможенного кодекса Украины, кто виноват, что делать и как это отражается на инвестиционной привлекательности Украины?». Участники: пострадавшие от незаконных действий таможни, представитель таможни, юристы.

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