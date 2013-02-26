ТОП-10 (26 февраля)

“Нафтогаз” планирует в этом году закупить 18-20 млрд кубов российского газа

Украина планирует заключить контракт с Венгрией и Словакией на поставку 7 млрд куб. м газа

Соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа могут подписать в течение двух месяцев

Задолженность по зарплате в январе увеличилась на 13% - до 1 млрд грн

Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению ГТС Украины – Язев

«Нафтогаз» по техническим причинам не полностью рассчитался с "Газпромом" за январский газ

Россия обвиняет Украину в аварии ракеты "Зенит". К своей технике у "соседей" претензий нет

Управления Госземагентства получили полномочия распоряжаться государственными землями

Стали известны причины обрушения конструкций на Чернобыльской АЭС

Украина провела первое роуд-шоу инвестпроектов малого и среднего бизнеса на 150 млн долл.

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“Нафтогаз” планирует в этом году закупить 18-20 млрд кубов российского газа

НАК “Нафтогаз Украины” планирует в 2013 году закупить у Российской Федерации природный газ в объеме 18-20 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе 4 международного энергетического форума сообщил журналистам замглавы правления “Нафтогаза” Вадим Чупрун.

“В текущем году планируем закупить 18-20 млрд куб. м”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Украина планирует заключить контракт с Венгрией и Словакией на поставку 7 млрд куб. м газа

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 4 ежегодного Украинского энергетического форума заявил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В текущем году планируется также заключение отдельных контрактов на поставку природного газа в объеме до 7 млрд куб. м через территорию Венгрии и Словакии», - заявил В.Чупрун.

“С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний – добавил он.

Также замглавы “Нафтогаза” подчеркнул, что венгерская сторона подтвердила техническую возможность подачи газа и в настоящее время стороны подписали техническое соглашение и готовы к транспортировке газа с территории Венгрии в Украину.

“Запланированные поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования”, - сообщил В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

22 февраля 2013 года в ходе общения президента с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», Президент Виктор Янукович заявил, что Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.

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Соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа могут подписать в течение двух месяцев

Министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков ожидает подписания соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron, которая планирует вести добычу сланцевого газа на Олесской площади, в течение ближайших 2 месяцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Проскуряков сообщил журналистам во вторник, 26 февраля, в ходе 4-го Международного энергетического форума.

«В течение 2 месяцев СРП с Chevron планируется подписать», - сказал министр.

Также он отметил, что все вопросы с местными органами управления практически урегулированы. “Мы вышли на понимание с органами самоуправления в тех регионах, где будет работать Chevron”, - отметил О.Проскуряков.

Как ранее сообщал УНИАН, американская компания Chevron оптимистично оценивает перспективу подписания с Украиной соглашения о добыче сланцевого газа, но полагает, что переговоры не могут продолжаться вечно.

Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн куб. м газа).

4 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.

При этом, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий рассчитывает на скорое согласие местных советов Львовской и Ивано-Франковской областей, на территории которых находится Олесское месторождение, допустить нефтегазовую компанию Сhevron к разработке данного месторождения. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров 20 февраля.

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Задолженность по зарплате в январе увеличилась на 13% - до 1 млрд грн

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн, сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, доля доля зарплатного долга экономически активных предприятий на 1 февраля составила 525,1 млн грн (52,3%) от общей задолженности, доля предприятий-банкротов – 415,4 млн грн (41,3%) от общей задолженности.

Наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 581,76 млн грн (508,2 млн грн 1 января 2013 года), наименьший – в сфере культуры и спорта – 722 тыс. грн (1,597 млн грн на 1 января 2013 года).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности сохраняется в Донецкой области 208,96 млн грн (172,9 млн грн. на 1 января 2013 года), наименьший – в Черновицкой области – 171 тыс. грн (127 тыс. грн на 1 января 2013 года)

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 46,8 млн грн (на 5,2%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн.

По данным Госстата, на 1 января доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий-банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%.

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Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению ГТС Украины – Язев

Москва. Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению украинской ГТС с участием Украины, Евросоюза и России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Я думаю, что «Газпром» не согласится на трехсторонний консорциум. Не в интересах России такая мешанина при управлении ГТС, и это ни к чему хорошему не приведет. Нас интересует прямое участие «Газпрома» в управлении украинской трубой или передача ее «Газпрому», - сказа В.Язев. При этом он подчеркнул, что выражает собственное мнение.

По его словам, в случае передачи ГТС российской стороне Украина будет получать соответствующую арендную плату.

При этом он затруднился ответить, о каком порядке цифр может идти речь.

«Это вопрос подсчетов, это уже цифры», - сказал он.

Он убежден, что российскую сторону могут устроить различные договоренности с Украиной, без участия ЕС.

В то же время В.Язев отметил, что в условиях строительства и наличия обходных газопроводов – «Южный поток» и «Северный поток» - «Газпром» интересуют в первую очередь подземные хранилища газа на Западной Украине.

«Уже сейчас у нас нет транзитных рисков. Мы их уже сняли. Ценность ГТС в ее подземных хранилищах газа, а не в самих трубах», - сказал В.Язев.

При этом он заверил, что если ГТС будет сдана в аренду «Газпрому», то российская компания будет ее модернизировать и поддерживать в работоспособном состоянии.

«Для «Газпрома есть смысл только в долгосрочной аренде, так как капиталоемкость по поддержанию работоспособности очень велика», - сказал В.Язев.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе.

При этом Э.Ставицкий пообещал, что любые договоренности относительно украинской газотранспортной системы не будут подковерными - в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.

Президент Украины Виктор Янукович 22 февраля в ходе с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии.

По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а ее аренде, что даст более эффективно ее использовать и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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«Нафтогаз» по техническим причинам не полностью рассчитался с "Газпромом" за январский газ

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” по техническим причинам не полностью рассчиталась перед российским газовым монополистом компанией “Газпром” за импортируемый в январе газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 26 февраля, в ходе 4-го ежегодного украинского энергетического форума сообщил журналистам заместитель главы правления “Нафтогаза” Вадим Чупрун.

“Мы там немного не доплатили и вот почему. Там химики использовали промышленный газ, в бухгалтерии есть какие-то неточности, поэтому пока не выяснят эти моменты - мы не можем платить, мы не знаем точную цифру”, - сказал В.Чупрун.

Также В.Чупрун отметил, что санкций по этому поводу не может быть, потому что это взаимотехнический вопрос. На данный момент “Нафтогаз” уточняет с “Газпромом” и промышленными потребителями сложившуюся ситуацию.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл., и у Германии - на сумму 10,071 млн долл.

Украина в январе т.г. импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Напомним, что в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

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Россия обвиняет Украину в аварии ракеты "Зенит". К своей технике у "соседей" претензий нет

Причиной аварии ракеты-носителя «Зенит» стала неисправность блоков, произведенных в Украине, к российской технике претензий нет.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, передает РИА «Новости».

«Доклад представлен Дмитрием Олеговичем Рогозиным (премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву – РИА «Новости»), выводы доклада сводятся к тому, что причиной аварии стала неисправность блоков, произведенных в Украине, к российской технике претензий нет", - сказал И.Харченко.

Он добавил, что доклад был представлен Д.Медведеву 15 февраля.

И.Харченко также сообщил, что Роскосмосу поручено повести проверку финансово-экономической деятельности в рамках данного международного проекта и доложить правительству, что делать дальше, поскольку по международным договоренностям, за деятельность российских предприятий (95% «Морского старта» принадлежит РКК «Энергия») ответственность несет РФ.

Напомним, пуск ракеты-носителя Зенит-3SL со спутником Intelsat-27 в рамках «Морского старта» завершился неудачей 1 февраля 2013 года - ракета и спутник упали в Тихий океан. Этот старт стал первой неудачей для «Морского старта» за последние шесть лет. Представитель КБ «Южное», где разрабатывалась ракета, ранее сообщил РИА Новости, что авария была связана со сбоем в работе бортового источника мощности первой ступени.

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Управления Госземагентства получили полномочия распоряжаться государственными землями

Территориальные управления Государственного агентства земельных ресурсов получили полномочия передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или пользование (в том числе с изменением их целевого назначения) физическим и юридическим лицам.

Соответствующий приказ Министерства аграрной политики и продовольствия №40 от 25 января 2013 года зарегистрирован в Министерстве юстиции, говорится на сайте ведомства.

Согласно приказу, главные управления Госземагентства в областях, Киеве и Севастополе наделены полномочиями передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или в пользование для всех нужд в пределах области.

Госземагентство также разработало пошаговые блок-схемы с описаниями порядка передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или пользование и порядки обновления ранее заключенных договоров аренды (внесение изменений в них) земельных участков.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Согласно закону, центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в области земельных отношений и его территориальные органы передают земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или в пользование для всех нужд.

При этом за Кабинетом министров остались полномочия передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставный капитал Государственного земельного банка.

До этого времени землями государственной собственности, в том числе и участками сельскохозяйственного назначения, распоряжались районные и областные государственные администрации, Кабинет министров Украины.

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Стали известны причины обрушения конструкций на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

Согласно сообщению, также одной из причин стали коррозионные процессы, учитывая наличие следов активных протечек атмосферных осадков (сосульки и наледь) с высокой кровли непосредственно на ферму.

«Снеговая нагрузка на кровлю машинного зала в осях 50 — 68 между рядами А - Б на момент разрушения не превышала значений, установленных проектом и эксплуатационной документацией ЧАЭС», - сказано в сообщении.

«Основной причиной, которая делала невозможным предотвращение разрушения указанных конструкций, было отсутствие возможности проведения визуального контроля за техническим состоянием конструкций вследствие отсутствия безопасных подходов и крайне опасной радиационной обстановки», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС названа снежная перегрузка.

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Украина провела первое роуд-шоу инвестпроектов малого и среднего бизнеса на 150 млн долл.

Украинский бизнес-центр в Лондоне при поддержке Посольства Украины в Великобритании, Федерации работодателей Киева и инвестиционного холдинга Pro Capital Group провели роуд-шоу семи инвестпроектов малого и среднего бизнеса «Invest in Ukraine» с общим объемом инвестиций 150 млн долларов, сообщили УНИАН организаторы мероприятия.

Согласно сообщению, наибольший интерес инвесторов, а их было более двадцати, вызвали проекты в IT-сфере, сельском хозяйстве и в автохимической промышленности. По некоторым из них ведутся переговоры due diligence – по проверке состоятельности самих проектов и финансового состояния их исполнителей. По оценкам экспертов, продолжительность процедуры due diligence составляет от 3 до 6 месяцев при ожидаемом объеме привлеченных ресурсов по каждому проекту от 10 до 30 млн долл.

Директор Украинского бизнес-центра в Лондоне Владислава Билоцкая по итогам роуд-шоу отметила: «В Европе сейчас наблюдается застой и отсутствие интересных бизнес-идей на уровне среднего и малого бизнеса. Украина остается одним из немногих мест в Европе, где еще можно заработать на идее и где рынок только развивается, а общая рентабельность проектов достаточно высока».

По словам организаторов мероприятия, роуд-шоу «Invest in Ukraine» станет ежегодным инвестиционным проектом, который будет способствовать формированию более благоприятных условий для ведения среднего бизнеса в Украине и внесет свой вклад в улучшение инвестиционного климата в стране.

Как сообщал УНИАН, первоначально организаторы роуд-шоу в Лондоне планировали представить 8 инвестиционных проектов, среди которых организация производства биоантифриза на Черкасском заводе автохимии (с ориентировочным объемом вложений 12-15 млн долл.), реализация проекта по строительству доступного жилья (с ориентировочным объемом вложений 10-30 млн долл.), проект орошения сельскохозяйственных земель в Херсонской области (4 млн долл.). Кроме того, в общем портфеле предложений были проекты в сфере телекоммуникаций, старт-апы в области IT, проекты строительства нескольких заводов, в том числе фармацевтического, завода стальных радиаторов, деревообрабатывающего комбината и завода по производству энергосберегающего оборудования для пищевой промышленности.

Как отметила тогда В.Билоцкая, сотрудничество в секторе малого и среднего бизнеса имеет значительный потенциал, однако диалог между инвесторами и потенциальными реципиентами до сих пор не налажен.

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