Президент ввел в состав Комитета по вопросам реформирования МВД своего советника Портнова

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об изменениях в составе Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов.

Согласно тексту документа, который обнародован на официальном портале главы государства, в состав Комитета введены Андрей Портнов - советник Президента Украины и Александр Якименко - председатель Службы безопасности Украины.

Также в составе Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов утверждены следующие лица: советник Президента Игорь Калинин; председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов (по согласию) и министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Одновременно из состава Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов выведены Виктор Балога, Игорь Калетник и Валерий Бевз.